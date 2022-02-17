На Южном Урале испытают фандоматы для сбора ПЭТ, стекла и алюминия

В России стоит задача к 2030 году вдвое сократить объем захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах. Вариант ее решения, по сути, один: сортировка и максимальная переработка. В Челябинской области в этом деле самым продвинутым оказался Южноуральск: пока это единственный город региона, где оснащенность контейнерами для раздельного сбора мусора 100-процентная.

Деньги на бак

Массовое переоборудование контейнерных площадок в Южноуральске началось в августе 2019-го. В регионе поговаривали о едином стандарте для таких коммунальных объектов, но потом отдали их оформление на откуп муниципалитетам. В городе-пилоте стали делать площадки с навесами, определились с цветовой гаммой: красные контейнеры - для пластика и стекла, зеленые - для всего остального. 95 площадок обновили, 12 построили с нуля. Сейчас, по данным областного министерства экологии, в городе установлено 417 современных контейнеров. Как сообщил мэр Южноуральска Ярослав Куленко, с учетом субсидии из областного бюджета общий объем средств, направленных на реконструкцию и создание новых площадок, составил около 20 миллионов рублей.

Роботизированных приемщиков ТКО в регионе будет около 700, разместят их в магазинах, социальных и культурных учреждениях, на промышленных объектах

- Реорганизация инфраструктуры проходит и на других территориях. В 2022-м о намерении ввести раздельный сбор ТКО заявили 34 муниципалитета. В Министерство природных ресурсов РФ отправлена заявка на приобретение семи тысяч контейнеров, - отчитался замминистра экологии региона Сергей Лавров.

В 2021 году регоператор "Центр коммунального сервиса" приобрел более трех тысяч контейнеров: 1980 - для Челябинского кластера, 645 - для Карабашского и 423 - для Магнитогорского. На эти цели ему разрешено тратить не более одного процента средств, включенных в тариф, чего недостаточно. Помогают федеральные и региональные субсидии, но и они полностью потребность не закрывают. К сожалению, собственники контейнерных площадок особой активности не проявляют, некоторые муниципалитеты не видят необходимости подавать заявки на целевые субсидии.

ПЭТовая ситуация

В общей массе ТКО наибольшая объемная доля у пластика. Если отсортировать и отправить на переработку хотя бы его, говорит Лавров, можно уменьшить мусорные захоронения на 20 процентов. Из вторичного пластика изготавливают синтепон, посуду, геополотно для дорог, скамейки.

В бизнес по переработке вторсырья на Южном Урале вовлечено более 20 организаций, использующих не только пластик, но и бумагу, картон, стекло, металлы, аккумуляторы. Мощности самого крупного рассчитаны на переработку 1,5 тысячи тонн пластика в год. Чтобы загрузить оборудование, компания вынуждена собирать сырье от Иркутска до Алматы. Среди поставщиков, говорит руководитель предприятия "Втор-Ком" Дина Грибанова, есть и ближние соседи - Екатеринбург, Тюмень, Башкирия. Сама Челябинская область в идеале может набрать 300 тонн использованных ПЭТ-бутылей, что обеспечивает загрузку пятой части оборудования.

Вообще-то пластика выбрасывается огромное количество, но проблема в том, что львиная доля ТКО по-прежнему не сортируется. Несмотря на планы властей запустить сортировочные комплексы на ряде новых полигонов, для этого, по словам переработчиков, требуется 4-5 лет, если настрой твердый, а финансирование стабильное.

Какую-то часть работы возьмут на себя роботизированные агрегаты, принимающие у населения алюминиевые банки, стеклянные и пластиковые бутыли, - так называемые фандоматы. В России предполагается установить 10 тысяч таких аппаратов. Первоначально в проекте задействуют 10 субъектов, крупнейшими испытателями станут три, в том числе Южный Урал. По словам гендиректора челябинской компании "Центр коммунального сервиса" Захида Камилова, роботизированных приемщиков ТКО в регионе будет около 700, разместят их в магазинах, социальных и культурных учреждениях, на промышленных объектах. Правда, открытым остается вопрос о финансовой мотивации населения: "конвертировать" пустые бутылки в деньги, увы, не получится. Поэтому главная ставка по-прежнему на сознательность.

Сортируй смолоду

Эксперты единодушны: для успеха мусорной реформы люди должны осознать, что раздельный сбор не прихоть, а необходимость. Жительнице Южноуральска Ольге Матвеевой близок такой подход, поэтому после начала эксперимента она купила дополнительное ведро. Городской глава также убеждает земляков личным примером: выходит к контейнерной площадке с несколькими пакетами после сортировки.

Отдельная программа нацелена на воспитание. В детском саду № 12 контейнеры "замаскировали" под сказочных животных. Одно "питается" бумагой, другое - пластиком. Дети с удовольствием играют, а правильная привычка формируется. А в школе № 7 установили целый ряд небольших емкостей для вторсырья. Ученики приносят батарейки и пластиковые крышки, сдают макулатуру.

Экологическая акция проходит под эгидой общественно-государственной организации "Российское движение школьников" и проекта "Разделяйка". В этом году местному экологическому отряду "ЭКОБУМ" вручили диплом за победу в региональном конкурсе.

Подобные начинания практикует и работающий в отрасли бизнес. Так, полигон ТКО в Полетаево объявил о старте "фирменного" проекта для детей "Как енот Полигошка мусор победил". Участникам предлагается представить на литературный конкурс собственные произведения любого жанра, главное - понимать проблематику: мусор должен быть побежден и уничтожен.