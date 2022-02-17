На трассе Пермь-Екатеринбург после ДТП сгорели два грузовика

Два грузовых автомобиля сгорели после ДТП на 186 километре дороги Пермь - Екатеринбург. Водители с ожогами находятся в реанимации.

Авария случилась накануне около 19.40. По данным управления ГИБДД Г Свердловской области, ГАЗель наехала на ограждение, разделяющее транспортные потоки, а потом на встречку, где врезалась в ДАФ. Обе машины загорелись.

"За рулем ГАЗели был 58-летний житель Башкирии - он ехал домой со стороны Екатеринбурга. Только за прошлый год за ним числится 18 превышений скорости", - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Большегрузом марки ДАФ управлял 55-летний кировчанин. Он вез примерно двадцать тонн груза. По данным Госавтоинспекции, водитель имеет всего один штраф за нарушение скоростного режима.

Оба мужчины в момент столкновения были пристегнуты, трезвые. Водитель грузовика пытался потушить пламя и получил 40-процентные ожоги.