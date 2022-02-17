На Урале предложили организовать раздельный сбор ТКО без регоператоров

Год назад в систему обращения с ТКО на Среднем Урале вошли новые игроки - переработчики отходов. Серьезность намерений Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО подтвердило соглашение о сотрудничестве, которое подписали с ним все три областных регоператора. В тот момент эксперты заявляли, что именно такого звена и не хватало региону, чтобы замкнуть цепочку обращения с ТКО, и выражали надежду на вытеснение с рынка "серых" переработчиков. Однако минул год, а видимых перемен нет. Почему?

Раздельный сбор ТКО официально стартовал на территории Свердловской области полтора года назад, однако и сейчас в большинстве мест стоят обычные "всеядные" контейнеры. Например, в Екатеринбурге сбор бумаги, картона, стекла организован лишь на 360 площадках и в отдельных микрорайонах.

Контейнеры для раздельного сбора за ночь наполовину опустошены: более 97 процентов площадок не огорожены, контроль за ними не ведется

Регоператоры приветствуют создание альянса, однако сетуют, что пока сотрудничество сводится к разовым акциям.

- Конструктивного взаимодействия не сложилось. Переработчики предлагают многофракционный сбор, который для неподготовленного человека довольно сложен. Министерство энергетики и ЖКХ области составило оптимальную схему по принципу дуального сбора - сортируемые и несортируемые отходы, которой придерживается регоператор. Мы неоднократно говорили: если хотите получать сырье, надо создавать инфраструктуру. Ведь мощностей по обработке мусора в регионе пока недостаточно, а на существующих велика доля ручного труда. Даже при всем желании мы не можем пропустить все отходы через мусоросортировочный комплекс, с учетом того что управляющие компании и ТСЖ, в ведении которых находятся контейнерные площадки, полностью устранились от этой работы, - считает директор ЕМУП "Спецавтобаза" Наталья Зубова.

Важный момент: организовать раздельный сбор мусора непосредственно в жилых кварталах сами регоператоры не могут, между ними и жителями многоквартирных домов всегда есть посредники - УК или ТСЖ, а в частном секторе - органы местного самоуправления. Дело в том, что установка дополнительного контейнера для сортируемых отходов проводится только по решению общего собрания жильцов. Организовать такие мероприятия регоператоры просто физически не в состоянии. Но, даже если бы и удалось получить согласие жителей и поставить разноцветные баки, дальше возникнут новые проблемы.

- Их пришлось бы огораживать и охранять, чтобы не допустить утечки ценного сырья. Если вы проедете в пять утра по контейнерным площадкам, то увидите, что емкости для раздельного сбора за ночь наполовину опустошены: более 97 процентов площадок не огорожены, - поясняет Зубова.

Переработчики, со своей стороны, не скрывают, что за минувший год ситуация изменилась. По их мнению, бизнес не может развиваться в условиях монополизма, а сегодня все потоки ТКО сосредоточены у регоператоров. По словам председателя правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергея Литвиненко, решение проблемы одно - параллельное создание системы раздельного сбора отходов у населения и на промпредприятиях, которая обеспечит утилизирующим компаниям качественную сырьевую базу. При этом регоператоры смогут передавать отсортированные отходы на новые объекты утилизации, что сократит размещение на полигонах. Такой опыт уже есть в Сысерти.

- К лету планируем запустить четыре объекта утилизации в Екатеринбурге и 20 пунктов приема вторсырья рядом с магазинами и жилфондом. Министерство приобрело 4000 контейнеров для раздельного сбора, еще 7000 планирует. Их будут обслуживать утилизирующие предприятия. Задача регоператоров - обеспечить перевозку отходов на объекты. В этом мы сотрудничаем, - говорит глава Союза.

По его словам, в идеале должна работать единая структура: при полигонах - пункты утилизации. А переработчики подтянутся. Так, на связь с уральским объединением уже вышел новосибирский стекольный завод. В производстве там используют 25 процентов битого стекла и 75 - кварцевого песка, но хотят перевернуть это соотношение. Изменение технологии позволит обеспечить переработку 200 тысяч тонн стекла, которым охотно поделятся уральцы: в регионе своих мощностей для этого нет.

- Мы разработали четкий план действий. На первом этапе, в течение года-двух, необходимо сделать так, чтобы перерабатываемые отходы не попадали на свалку. На втором увидим предприятия, которые производят пока неперерабатываемые отходы, и начнем работать с ними. С опасными отходами ведь уже разобрались: еще год назад, например, не замечали батареек, а сейчас за их переработку взялся Росатом. Но пока в стране всего два таких завода, этого явно мало. То же самое с автомобильными покрышками. Для их переработки нужно строить в Свердловской области новые мощности - сегодня они есть только в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, - перечисляет Литвиненко.

Тем временем

Модель раздельного сбора отходов без участия регоператора уже создается в Сысерти, на базе производства "Термопласт". Использованный пластик там уже не первый год превращают в новую продукцию, например, в доски для скамеек. А на территории цементного завода и "Извести Сысерти" "Атомстройкомплекс" планирует перерабатывать использованные шины и другую резину. Инициативу бизнеса поддерживают и местные власти: мобильный пункт приема отходов в новогодние каникулы расположился прямо возле администрации Сысерти. За неделю горожане принесли сюда 5 тонн бумаги, 3 тонны стекла, тонну пластика, которые были переданы утилизирующим компаниям. Задача - тиражировать этот опыт и сделать его не разовым, а системным.