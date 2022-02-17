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Текст:   Наталия Швабауэр  (Свердловская область)
05:03 17.02.2022
Российская газета - Экономика УРФО № 36(8684)

На Урале спрогнозировали спрос на ипотеку под ИЖС

Прошлый год ознаменовался бумом потребительского и жилищного кредитования. Так, по данным Банка России, на Среднем Урале объем выданных физлицам займов вырос на 16 процентов, ипотеки - на 21. Продолжится ли этот тренд в 2022-м, ответили эксперты "РГ".
Фото: РИА Новости
В России изменились регионы-лидеры по выдаче льготной ипотеки

Статистика, которую приводит Центробанк - средняя по региону. У крупных федеральных банков цифры более внушительные. К примеру, Сбер оформил в 2021-м в полтора раза больше потребительских займов по количеству и на 38 процентов - по сумме. Этому способствовало снижение средневзвешенной ставки. Кроме того, многие клиенты стали активно совершать покупки, отложенные в начале пандемии.

Из 170 миллиардов рублей, занятых 67 тысячами свердловчан в банках на покупку жилья в 2021-м, 46 миллиардов прошли по льготным программам. Именно они, а также рекордно низкая ставка по ипотеке (5,4 процента на первичку и 8 - на вторичку в июне 2021 года) способствовали увеличению регионального портфеля до 360 миллиардов.

Вторым трендом стал рост дистанционных бесконтактных сервисов в кредитовании. Так, у Сбера их доля достигла 80 процентов, тогда как в допандемийном 2019 году было только 57. Именно digital-офис во многом помог УБРиР увеличить ипотечный портфель в январе 2022 года на 78 процентов, хотя весь рынок так не рос. В СКБ-банке объем дистанционных продаж потребительских займов в 2021-м превысил продажи в офисах и офлайн.

- Потребительское поведение изменилось в отношении не только финансовых услуг, но и любых розничных товаров. Люди, которые раньше ходили в магазины, все больше осваивают онлайн-сервисы, службы доставки, маркетплейсы. Это подталкивает нас менять бизнес-модель, - комментирует ситуацию Алексей Луценко, член правления, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка.

Несмотря на то что пандемия наложила ограничения на разные виды экономической деятельности, доля просрочки у крупных свердловских предприятий по итогам года не изменилась - 1,6 процента. У малого бизнеса даже снизилась на 0,7 процента - до 3,2. У граждан аналогичная динамика: минус 0,5 процента, итого 7. Минимальная "плохая задолженность" фиксируется по ипотеке - всего 0,5 процента, снижение за год на 0,3.

Увеличение ставок неизбежно в силу того, что выросла стоимость привлечения денег в экономику

- Кризис на финансовом рынке, о котором говорили многие "пророки от экономики" в начале пандемии, не случился. Предприятия и граждане выполняли свои обязательства, потому что в 2021-м большинство отраслей продолжало работать. Помогла и внешняя конъюнктура: выросли цены на газ и металлы, крупная промышленность получила дополнительный денежный поток. К сожалению, не удалось удержать под контролем инфляцию, что вызвало рост ключевой ставки и ставок по банковским продуктам в четвертом квартале, - констатирует заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Ипотечные платежи выросли на треть

По его прогнозу, в 2022 году вклады снова станут интересны населению, оно начнет копить, а не тратить. Это заставит предпринимателей поменять подход, в частности, скорректировать планы увеличения цен. Темпы роста кредитования, скорее всего, снизятся, потому что ставка по потребзаймам уже превысила психологическую планку в 10 процентов, но в объеме резкого сокращения не случится.

По мнению Алексея Луценко, увеличение ставок неизбежно в силу того, что выросла стоимость привлечения денег в экономику. Вся банковская система попала в зону процентного риска, когда ставки по вкладам растут быстрее, чем по кредитам. Это уменьшает маржу и подталкивает пересматривать операционные модели и фокусироваться на приоритетных направлениях. Каких именно?

- Ипотека будет расти быстрее, чем другие виды займов для физлиц, - в среднем на 10-15 процентов в год. Некоторое снижение темпов мы уже видим, но в целом спрос на жилищные кредиты сохранится, поскольку остаются льготы для семей с детьми и других категорий заемщиков, - считает начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Также предпосылки для роста кредитования в 2022 году создаст отдельная ипотечная программа для индивидуального жилищного строительства, которая сейчас разрабатывается на федеральном уровне. Лимиты по сельской ипотеке исчерпались очень быстро, а спрос на займы под возведение коттеджей и частных домов высокий. Чтобы программа стартовала, нужно стандартизировать проекты и решить ряд вопросов по оценке земли. Пока заемщики вынуждены брать на эти цели обычные потребительские кредиты.

К 2024 году ИЖС составит 40 процентов от возводимого жилья

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