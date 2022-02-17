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17.02.2022 11:00
Рубрика: Происшествия

Начальника уральской колонии осудили за взятки от заключенных

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области суд вынес приговор бывшему начальнику копейской исправительной колонии №15. Офицер ГУФСИН признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

Бывшего вице-мэра Челябинска обвинили в превышении полномочий

- Установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемый получил от четырех заключенных более 100 тысяч рублей за незаконную возможность пользования телефонами и послабления в режиме содержания, - рассказал представитель регионального СК Александр Скорик.

Кроме того, за возможность беспрепятственно перемещаться по территории колонии заключенные собрали для фигуранта еще более четверти миллиона рублей. Обвиняемый потратил их на обеспечение учреждения товарно-материальными ценностями.

Суд приговорил офицера к четырем с половиной годам условного срока со штрафом в размере 400 тысяч рублей и последующим запретом занимать должности на государственной службе еще на два года и восемь месяцев.

Начальника ИК-15 задержали в 2019 году и инкриминировали ему различные вольности, которые могли за взятки выхлопотать себе заключенные - к примеру, заказать ресторанное меню и алкоголь. Преступления были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

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