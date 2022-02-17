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17.02.2022 13:30
Рубрика: Власть

Тюменские депутаты проголосовали за передачу земельных участков под школы

Текст: Анастасия Ландышева
Единогласным решением депутаты Тюменской городской Думы VII созыва на 31-м заседании поддержали инициативы заместителя губернатора, директора областного департамента образования и науки Алексея Райдера и мэра Тюмени Руслана Кухарука передать три земельных участка из муниципальной собственности города в государственную собственность региона. Это первый шаг на пути к строительству важнейших социальных объектов - общеобразовательных учреждений, которые призваны разгрузить школы по соседству.
Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы
Фото: Информационно-аналитический отдел Тюменской городской думы

Выступая с докладом по вопросу утверждения перечня имущества, предлагаемого к передаче, Иван Романчук, председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы, отметил, что Счетная палата города по всем участкам дала положительное заключение. На территории площадью более 24 тысяч квадратных метров в районе улиц Судоремонтной-Кулибина-Ермака-Макарова появится школа на 1,2 тысячи мест. Еще один храм знаний на 1,1 тысячи мест построят на улице Изумрудной - под него подготовят участок площадью более 23 тысяч "квадратов". Участок площадью более 25 тысяч "квадратов" на такой же объект отведут на улицах Ненецкая-Ишимская.

- Микрорайон Мыс, поселки Антипино и Мелиораторов сейчас активно развиваются, население там прибывает колоссальными темпами. Даже речи быть не может, чтобы на свободных участках возвели нечто иное, а не учебные заведения, - подчеркнул председатель гордумы Евгений Заболотный. - Работать будут с уже имеющимися проектами повторного применения, которые зарекомендовали себя на разных уровнях - все они рассчитаны на тысячу и более учащихся. Добавлю, что будущие школы - это воплощение наказов жителей депутатам.

Глава Тюмени Руслан Кухарук добавил, что рассмотренный на думском заседании вопрос отнюдь не дежурный.

- Используем новую схему, предполагающую строительство школ с субсидированием из федерального бюджета. Губернатор принял решение по четырем подобным объектам.

В настоящее время в рамках нацпроекта "Образование" в активной стадии строительства в областном центре находится пять школ, рассчитанных на 1,1-1,5 тысячи учеников. Уже в этом году ребят позовет звонок в школе № 30 рядом с Комсомольским сквером.

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