Тобольским восьмиклассникам предложили решить задачу про труп

Новости

Иммунитет к COVID-19 у детей может сохраняться до девяти месяцев 03:41
Врач Комаровский предостерег от приема антибиотиков при лечении "омикрона" дома 03:14
Иммунолог Крючков рассказал об особенностях гриппа после COVID-19 03:11
Армия Сирии сообщила об израильских ракетных ударах 02:40
Вильфанд о погоде в Москве 17 февраля: теплая и мрачная 02:10
В Бразилии 80 человек стали жертвами проливных дождей 02:02
Призеры Олимпиады из России и Украины обнялись после соревнований 01:31
"Ливерпуль" обыграл "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 01:02
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб подростков после вакцинации "Спутником М" 00:53
Абрамович переоформил свою долю в Evraz на себя с офшорной компании 00:48
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла" 00:28
Участники переговоров по иранской ядерной сделке близки к соглашению 00:26
Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее пяти человек 00:07
Поток жалоб омбудсмену на нарушение трудовых прав вырос на 27 процентов 16.02.2022
Европарламент утвердил предоставление Украине кредита в 1,2 млрд евро 16.02.2022
ФАС: Еще 17 ретейлеров в шести регионах ограничат наценку на продукты 16.02.2022
The Telegraph: Путин обнажил слабые места Запада 16.02.2022
Захарова призвала Лондон доказать отсутствие планов атаки на Москву 16.02.2022
Гинцбург анонсировал выход новой вакцины от COVID-19 к осени 16.02.2022
Более 618 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 16.02.2022
РПЦ окажет медицинскую помощь христианам Африки и откроет свои монастыри 16.02.2022
Латвия откроет границы для граждан России с отрицательным ПЦР-тестом 16.02.2022
С компании "Рольф" и ее основателя взыскано более 19 млрд рублей 16.02.2022
Британские ученые назвали наиболее уязвимый перед COVID-19 возраст 16.02.2022
УЕФА открыл дело из-за оскорблений в ходе матча по футзалу между РФ и Украиной 16.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 03:30
Рубрика: Общество

Тобольским восьмиклассникам предложили решить задачу про труп

Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)

То, что инициатива инициативе рознь и может быть неоднозначно воспринята обществом, в очередной раз доказали в городе Тобольске.

Фото: iStock
На Урале четвероклассникам задали прочитать эротическую сказку Пушкина

Учитель биологии школы № 5 решила привлечь внимание восьмиклассников необычным заданием, причем из разряда криминалистических. Для закрепления темы по терморегуляции организма педагог наряду с перечислением способов закаливания попросила ребят дать ответ на следующую задачку. "В 20.00 был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 градуса в час?".

Сообщение от биолога, которое, скорее всего, пришло классу дистанционно, скопировал и разместил в социальной сети отец одного из учеников с резонным вопросом "а что это такое значит?". И тут комментаторы разделились на… три лагеря. Кто-то не понял учителя. Кто-то похвалил: мол, в 15 лет не знать, что такое труп, - бред, нашли чем напугать современных подростков. А кое-кто просто похохотал над первыми и вторыми.

Местные СМИ со ссылкой на руководство учебного заведения писали, что задача эта профориентационного характера, а дети отнеслись к ней как к обычному заданию.

Директор школы Светлана Терентьева дала комментарий "РГ" по поводу этой ситуации.

- Все мои прежние комментарии не соответствуют действительности. Это на уровне фантазий. И вам комментировать не буду. Мы разбираемся, - сказала она.

Подождем финала разбирательств. Действительно интересно, решили ли в итоге восьмиклассники биолого-криминалистическую задачу. И как часто педагоги прибегают к нестандартным способам, чтобы привлечь внимание подопечных.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Захарова: Глава британского МИД должна извиниться за антироссийские фейки
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины
Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей