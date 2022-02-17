Тобольским восьмиклассникам предложили решить задачу про труп

То, что инициатива инициативе рознь и может быть неоднозначно воспринята обществом, в очередной раз доказали в городе Тобольске.

Учитель биологии школы № 5 решила привлечь внимание восьмиклассников необычным заданием, причем из разряда криминалистических. Для закрепления темы по терморегуляции организма педагог наряду с перечислением способов закаливания попросила ребят дать ответ на следующую задачку. "В 20.00 был обнаружен труп убитого мужчины. На какое время должно быть алиби у подозреваемого, если известно, что тело отдает тепло 1,5 градуса в час?".

Сообщение от биолога, которое, скорее всего, пришло классу дистанционно, скопировал и разместил в социальной сети отец одного из учеников с резонным вопросом "а что это такое значит?". И тут комментаторы разделились на… три лагеря. Кто-то не понял учителя. Кто-то похвалил: мол, в 15 лет не знать, что такое труп, - бред, нашли чем напугать современных подростков. А кое-кто просто похохотал над первыми и вторыми.

Местные СМИ со ссылкой на руководство учебного заведения писали, что задача эта профориентационного характера, а дети отнеслись к ней как к обычному заданию.

Директор школы Светлана Терентьева дала комментарий "РГ" по поводу этой ситуации.

- Все мои прежние комментарии не соответствуют действительности. Это на уровне фантазий. И вам комментировать не буду. Мы разбираемся, - сказала она.

Подождем финала разбирательств. Действительно интересно, решили ли в итоге восьмиклассники биолого-криминалистическую задачу. И как часто педагоги прибегают к нестандартным способам, чтобы привлечь внимание подопечных.