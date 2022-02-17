В Тюмени запустили эксперимент по раздельному сбору ТКО

Пока в среднем лишь десятая часть поступающего на российские сортировочные предприятия мусора (без учета органики) отправляется на вторичную переработку. В Тюменской области эта доля существенно выше, но по-прежнему огромная масса отходов, которая могла бы использоваться для производства промышленных и бытовых товаров, уходит на свалки. Продвинуться далеко вперед возможно только при повсеместной организации раздельного сбора ТКО. Отчасти он существует - на общественных началах, как бизнес-эксперимент, как элемент "социального обучения". Есть ли результат?

Сначала о, так сказать, неимущих участниках процесса. В распоряжении тюменского добровольческого движения "Круговорот" лишь арендуемый склад, который волонтеры на 2-3 часа в день открывают для приема наиболее востребованных переработчиками отходов, а также разной мелочевки вроде зубных щеток и CD-дисков. Сдатчикам предлагается самостоятельно разложить доставленное в багажниках и сумках в приготовленные емкости - "по профилю". Товарно-денежные отношения отсутствуют: человек должен чувствовать удовлетворение от того, что благодаря его сознательности родной город и регион меньше захламляются. Другой вариант: подкопить востребованный мусор, допустим, на балконе, а затем заказать в "Круговороте" легковую машину. Водители - также из добровольцев. В активе экологического сообщества около трех десятков молодых людей.

"Круговорот" на своей странице в соцсети отчитывается об объемах реализации сырья с раскладкой по видам. Так, в августе к переработчикам ушло свыше четырех тонн, в ноябре - около 3,5. Но выручки, по словам руководителя организации Кристины Шелемехи, не хватает, чтобы свести концы с концами. В ноябре для оплаты аренды не хватало 15 тысяч рублей, в декабре - 7 тысяч. Подписчиков не раз просили помочь погасить долг. Проект вошел в просветительскую программу "Разделяй с нами" от Coca-Cola Россия, поддержан партнером компании - фондом "ЭРА". Тюменцам предоставлен весьма скромный негосударственный грант. Получается, дело держится исключительно на энтузиазме группы людей, на их убеждении, что "пора прекращать мусорное свинство".

Усилия незряшные: число сторонников раздельного сбора мусора множится. Можно смело говорить о нескольких тысячах тюменских семей, тем или иным образом сознательно этим занимающихся - в ущерб личному времени.

- Бутылки из-под молочки обязательно моем. Ее, как и стеклотару, на балконе складируем. В кладовку отправляем картон, бумагу. Накопится - относим в специальный бокс. До него метров 400, но ничего - лишняя прогулка не помешает, - рассказывает о новой "полезной семейной привычке" Нина Захарова, инженер одного из предприятий ТЭК.

Упомянутый ею бокс представляет собой закрытую металлическую конструкцию с тремя отсеками - для ПЭТ-пластика и алюминиевых банок, стекла, макулатуры. Они попадают в многоразовые мешки, которые периодически опорожняют сборщики малого предприятия "Миротворец" (название перешло ему от предшественника, зарегистрированного давно и не имевшего к мусору ни малейшего отношения). Сейчас таких боксов в Тюмени 28, что для 850-тысячного города - мизер. Однако еще полтора года назад не было ни одного. Тогда "миротворцы" по особому графику совершали "автопробеги по микрорайонам". Дожидаться приезда машины, понятно, неудобно, люди просили смонтировать стационарные емкости - поближе к их домам. Но установка каждой требует волеизъявления собственников жилья и согласия управляющей компании. Хлопот и препон хватает. И все-таки прогресс очевиден.

Установленные емкости вроде инвестиций в будущее. Зарабатывают не на них - на сборе от частных лиц и организаций различных видов вторсырья

Вместе с тем было бы наивным ожидать, что с появлением боксов культура обращения с отходами овладеет массами. У многих нет ни малейшего желания избавляться от привычки скидывать все в одно ведро. Да и знаний не хватает - большинство людей не различают виды пластика, а это важно. Посему принцип "одного ведра" нередко сказывается и здесь. Ну и без вандалов не обходится. Между тем один бокс обходится предприятию, как мне сообщили, более чем в 160 тысяч рублей. Какой же тогда от него прок, есть ли выгода?

С этим вопросом добрался до находящейся у черта на куличках производственной базы-склада "Миротворца", где меня встретил куратор раздельного сбора Лев Шмаков.

- А нет собственно выгоды. Бокс, по нашим подсчетам, окупится за 5-7 лет. Но откладывать дальше внедрение раздельного сбора ТКО непозволительно. Перед детьми стыдно. Союзников у нас хватает - в соцсетях около 10 тысяч подписчиков. Они не просто наши сторонники, но и помощники: по мере возможности следят за боксами, подсказывают горожанам, как разделять правильно. Ну и переходим к практике установки боксов в застраиваемых микрорайонах - уже небезвозмездно, - рассказывает Лев.

Установленные емкости вроде инвестиций в будущее. Зарабатывают не на них - на сборе от частных лиц и организаций различных видов вторсырья. Стоит оно в основном копейки, но, когда набирается 50-100 килограммов, появляется резон продать, а не выкинуть. Таким образом сборщик получает основные объемы, ежемесячно реализуя переработчикам сотни тонн.

Перерабатывающих предприятий, включая ориентированных на пластик, в Западной Сибири и на Урале мало, а другие находятся за тысячи верст от Тюмени, сетует Лев Шмаков. Поэтому десятка полтора полезных фракций по-прежнему уходит на свалки, к примеру, тряпье.

Получится ли разделять ТКО в общегородском масштабе? Сейчас приблизительно пятая часть "дикого месива", поступающего на мусоросортировочный завод регионального оператора, Тюменского экологического объединения, возвращается в оборот в качестве вторсырья. Еще столько же здесь, как заявлено, отбирают органики, рассчитывая изготавливать из нее технический грунт (пока технология не отработана). Однако органические отходы, попадая в баки вместе с прочим мусором, превращают массу востребованной на рынке "вторички", скажем, макулатуру, в непригодное для использования месиво.

В декабре-январе региональный департамент недропользования и экологии, а также регоператор установили в школах, торговых центрах, гипермаркетах, офисных зданиях около 200 особых урн: каждая с тремя отделениями. Одно предназначено для стекла, другое - для всевозможных упаковок, третье - для пищевых остатков. О серьезных объемах говорить не приходится, своего рода опытная социализация.

О масштабном переходе к раздельному сбору сегодня и речи нет. Он предполагает кардинальное изменение схемы работы с ТКО, дополнительные капиталовложения в инфраструктуру - при известных рисках. Не обойтись без "кнута" - штрафных кар для тех, кто разделять не хочет. Что способно послужить "пряником"? По мнению председателя комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы Тюмени Дмитрия Антипова, поскольку у регоператора сократятся расходы на сортировку, должен снизиться и тариф. Однако это умозаключение не основано на экономических расчетах. Хорошо бы их иметь.

Кстати

Тюменский мусоросортировочный завод отправил переработчику из Свердловской области пробную 85-тонную партию отходов, которые до сих пор приходилось свозить на полигон ввиду невостребованности. Это комбинированные полимеры, средства личной гигиены, бахилы и подобные бросовые материалы. Из них попытаются "отлить" полезные изделия вроде уличных ограждений, элементов ландшафтной архитектуры.