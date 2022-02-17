Врачи вернули зрение тюменцу, который месяц жил с инородным телом в глазу

Тюменские специалисты спасли орган зрения местному жителю, который месяц ходил с инородным телом в глазу и не обращался за помощью, пока не начал слепнуть.

Мужчина пришел в приемное отделение ОКБ № 2 в первых числах февраля, пожаловался, что стукнул молотком по зубилу, что-то отлетело в глаз, и он не обращал внимание на дискомфорт, пока не началось воспаление.

Ситуация требовали экстренного вмешательства и мужчину положили в стационар.

Сначала пациенту удалили инородное тело. Затем начался второй этап.

Воспалительный процесс затронул все части глазного яблока, врачам пришлось выполнять витреоретинальное вмешательство - сложное и вместе с тем перспективное направление хирургической офтальмологии, представляющее собой комбинированное вмешательство, которое проводится на сетчатке и стекловидном теле.

Такой высокотехнологичный метод проводится при сложных заболеваниях органов зрения и считаются высшим пилотажем в офтальмологии.

"Пациенту удалось спасти не только глазное яблоко, но и восстановить зрение, что в данном случае стояло под вопросом. Уже сегодня мужчина стал видеть одну строчку таблицы. Его на днях выпишут, левый глаз продолжит восстанавливаться, а зрение - приходить в норму", - рассказала завотделением Светлана Сахарова.