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17.02.2022 14:08
Рубрика: Общество

Врачи вернули зрение тюменцу, который месяц жил с инородным телом в глазу

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменские специалисты спасли орган зрения местному жителю, который месяц ходил с инородным телом в глазу и не обращался за помощью, пока не начал слепнуть.

Мужчина пришел в приемное отделение ОКБ № 2 в первых числах февраля, пожаловался, что стукнул молотком по зубилу, что-то отлетело в глаз, и он не обращал внимание на дискомфорт, пока не началось воспаление.

Ситуация требовали экстренного вмешательства и мужчину положили в стационар.

Сначала пациенту удалили инородное тело. Затем начался второй этап.

Фото: Андрей Бок/РИА Новости
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Воспалительный процесс затронул все части глазного яблока, врачам пришлось выполнять витреоретинальное вмешательство - сложное и вместе с тем перспективное направление хирургической офтальмологии, представляющее собой комбинированное вмешательство, которое проводится на сетчатке и стекловидном теле.

Такой высокотехнологичный метод проводится при сложных заболеваниях органов зрения и считаются высшим пилотажем в офтальмологии.

"Пациенту удалось спасти не только глазное яблоко, но и восстановить зрение, что в данном случае стояло под вопросом. Уже сегодня мужчина стал видеть одну строчку таблицы. Его на днях выпишут, левый глаз продолжит восстанавливаться, а зрение - приходить в норму", - рассказала завотделением Светлана Сахарова.

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