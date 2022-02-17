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17.02.2022 18:04
Рубрика: Общество

Медики из США подтвердили риск осложнений на психику после COVID-19

Текст: Юлия Мякишева

У переболевших коронавирусом заметили высокие шансы столкнуться с проблемами психического здоровья. В частности, с тревогой, депрессией, суицидальными мыслями, нарушениями сна и когнитивных функций, а также проблемами, связанные с употреблением алкоголя и психоактивных веществ.

Исследователи из университетов Вашингтона и Сент-Луиса изучили людей с психическими расстройствами и обнаружили, что они заболевали в течение года после перенесенного SARS-CoV-2 в легкой и тяжелой форме. Результаты опубликованы в журнале The BMJ.

Работа показала, что переболевшие на 60 процентов чаще страдают от проблем с психическим здоровьем, чем те, кто не был инфицирован. Медики говорят о том, что пандемия в принципе повлияла на коллективное психическое здоровье, однако те, кто перенес заболевание, чувствует себя в этом плане хуже.

По расчетам ученых, коронавирус привел к более чем 14,8 миллионам новых случаев психических расстройств во всем мире. Но эти цифры не учитывают тех, кто не решается обратиться с недугом к врачу. Поэтому медики говорят о том, что эта цифра на самом деле больше, и она будет расти вместе с увеличением количества случаев заболевания.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Исследователи проанализировали обезличенные медицинские записи 153 848 взрослых с подтвержденным диагнозом COVID-19 за период с 1 марта 2020 года по 15 января 2021 года. Результаты психического здоровья пациентов сравнивались с результатами двух других групп, которые не болели. Первая контрольная группа состояла из более чем 5,6 миллиона пациентов, без COVID-19, а вторая контрольная группа - из более чем 5,8 миллиона человек, переболевших вирусными инфекциями с марта 2018 года по январь 2019 года.

По сравнению с людьми из контрольных групп без каких-либо инфекций, люди, заразившиеся COVID-19, на 35 процентов чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40 процентов чаще страдали депрессией или расстройствами, связанными со стрессом. Это совпало с 55-процентным увеличением использования антидепрессантов и 65-процентным ростом использования психоактивных веществ для лечения тревоги.

Точно так же люди, выздоровевшие от COVID-19, на 41 процент чаще имели нарушения сна и на 80 процентов чаще испытывали снижение нейрокогнитивных функций. Последнее относится к забывчивости, спутанности сознания, отсутствию внимания и другим нарушениям. По сравнению с людьми без COVID-19, у инфицированных вирусом на 34 процента выше вероятность развития расстройств, связанных с употреблением опиоидов, и на 20 процентов выше вероятность развития расстройств, связанных с употреблением неопиоидных психоактивных веществ, связанных с алкоголем или запрещенными наркотиками. У них также на 46 процентов чаще возникали суицидальные мысли.

Фото: iStock
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Чтобы понять, является ли подверженность расстройством чертой только пациентов с SARS-CoV-2, исследователи сравнили их с переболевшими гриппом в период с октября 2017 года по февраль 2020 года. Риск снова был значительно выше - 45 процентов против 27. Этот вывод должен развеять мифы о том, что коронавирус похож на грипп. Медики говорят о том, что на самом деле, это заболевание намного серьезнее.

Поскольку само по себе пребывание в больнице может спровоцировать беспокойство, депрессию и другие психические состояния, исследователи сравнили людей, госпитализированных с COVID-19 с теми, кто оказался в медучреждении по любой другой причине. Расстройства психического здоровья были на 86 процентов более вероятны у людей с COVID-19.

Результаты показали связь между SARS-Co-V-2 и психическими расстройствами. Ученые до конца не знают, почему это происходит. Одна из версий - вирус может проникать в мозг и нарушать клеточные и нейронные пути, приводя к психическим расстройствам.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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