Россия экспортировала в 2021 году более 1 млн тонн молочной продукции

Россия в 2021 году экспортировала более миллиона тонн молочной продукции. Это на 15% больше, чем в предыдущем году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Национального союза производителей молока (Союзмолоко). При этом в денежном выражении экспорт вырос на 29% - до 470 млн долларов.

В основном за рубеж российские производители поставляли сыры (23%, или 110 млн долларов), кисломолочная продукция (20%, 96 млн долларов), а также мороженое (18%, или 85 млн долларов). При этом активно растут темпы поставок молочной сыворотки, питьевого молока и сливок.

Вырос и экспорт сухих продуктов - сухого цельного молока и сухой молочной сыворотки. Их главным импортером стал Китай. Также в топ-5 импортеров российской молочной продукции вошли Казахстан, Украина, Белоруссия, США и Узбекистан.