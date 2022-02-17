Российский посол поставил на место американскую коллегу в Боснии и Герцеговине

Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов аргументировано поставил на место временного поверенного в делах США в этой балканской стране Дебору Меннути, которая подготовила и распространила "опус" относительно "роста напряженности между Украиной и Россией".

"Госпожа Меннути ссылается на порядок, основанный на правилах, - заметил высокопоставленный российский дипломат. - Но даже эти пресловутые правила предполагают, что дипломат, аккредитованный в стране пребывания, обычно занимается этой страной. Комментировать ситуацию в другой стране - дурной тон".

Посол продолжил: "Если бы я последовал "правилам" госпожи Меннути, то мог бы сказать, что Америка - глубоко расистская страна, в которой черное и цветное население подвергается дискриминации и эксплуатации, где буквально до смерти наступают ему на горло. Почитайте о Critical Race Theory. Что Америка - кладбище, на котором сотни тысяч людей умирают от опиоидной эпидемии, которую сознательно подстрекает Большая Фарма, подсаживающая испытывающих страдания граждан на смертельные наркотики. Что Америка - глубоко средневековое общество, в котором женщины до сих пор борются за право на аборт (Roe versus Wade case). Что Америка - это фатально разделенная страна, в которой давным-давно умерла американская мечта и социальные лифты работают только в зависимости от цвета кожи, гендерного и - язык не поворачивается - небинарного фактора. Хотите пример? Пожалуйста. Как сказал президент Байден, новым членом Верховного суда США должна быть обязательно черная женщина. И при всем этом Америка верует в собственную исключительность, мнит себя светочем демократии и позволяет себе бесцеремонно устанавливать правила поведения всему миру, продвигая эту пресловутую демократию свержением неугодных режимов и бомбардировками без санкции Совета Безопасности ООН".

Резюмируя, Калабухов подчеркнул, что он - классически образованный дипломат, и об этом говорить не будет, потому что его задача - развитие отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной. "Не хочу говорить и о мегатоннах лжи, которые госпожа Мeннути изливает по поводу ситуации на Украине, - указал он. - Мне это читать особенно противно, поскольку я родился и жил на Украине и хорошо знаю, что там реально происходит. Именно поэтому не хотелось бы полемизировать с этим человеком, даже если он - миловидная женщина. Deborah, no hard feelings, ok?"

Между тем посольство РФ в Сараево выступило с комментарием по поводу участившихся случаев информационных вбросов по тематике российско-украинских отношений. "Наблюдаем искусственное нагнетание истерии вокруг ситуации на Донбассе, - говорится в сообщении. - Заявляем, что распространенная в СМИ идея о якобы "возможном вторжении России на Украину" - некоторые даже указывают "точные" даты - не имеет под собой оснований". Дипломаты выразили глубокое недоумение в связи с действиями западных партнеров - в том числе посредством СМИ. "Видим в развернутой против России информационной кампании манипулятивную пропагандистскую политику отдельных стран, - констатировали в дипломатической миссии. - Исходим из того, что главными чертами журналистики должны быть объективность и беспристрастность".