Российский сериал Happy End продлили на второй сезон

Сервис more.tv сообщил, что российский сериал Happy End будет продлен на второй сезон. Шоу, которое раскрыло тему вебкам-заработка, получило много положительных отзывов, в том числе и на международных кинофестивалях - Tokio Short Film Festival и Urban Mediamakers Film Festival.

- Успех первого сезона Happy End неоспорим - создателям проекта удалось привлечь к экранам как молодую, так и более взрослую аудиторию, которой захотелось заглянуть за кулисы запретного мира взрослого кино, - заявил заместитель гендиректора "НМГ Студии" Вячеслав Муругов.

Он также добавил, что в работе над вторым сезоном будет принимать участие та же команда, что занималась первым.

Подробностей сюжета новых серий пока сообщается, однако режиссер Евгений Сангаджиев отметил, что история первого сезона уже закончена, и зрителям предстоит увидеть новые события.