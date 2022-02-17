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Российский сериал Happy End продлили на второй сезон

Новости
    17.02.2022, 12:43
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: more.rv Фото: more.rv
Фото: more.rv

Сервис more.tv сообщил, что российский сериал Happy End будет продлен на второй сезон. Шоу, которое раскрыло тему вебкам-заработка, получило много положительных отзывов, в том числе и на международных кинофестивалях - Tokio Short Film Festival и Urban Mediamakers Film Festival.

- Успех первого сезона Happy End неоспорим - создателям проекта удалось привлечь к экранам как молодую, так и более взрослую аудиторию, которой захотелось заглянуть за кулисы запретного мира взрослого кино, - заявил заместитель гендиректора "НМГ Студии" Вячеслав Муругов.

Он также добавил, что в работе над вторым сезоном будет принимать участие та же команда, что занималась первым.

Подробностей сюжета новых серий пока сообщается, однако режиссер Евгений Сангаджиев отметил, что история первого сезона уже закончена, и зрителям предстоит увидеть новые события.

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