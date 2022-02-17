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Рубрика: Экономика

Ростуризм выпустил памятку для иностранцев по путешествиям в РФ

Текст: Алексей Рыбин

Ростуризм опубликовал памятку для иностранных туристов по путешествиям в России. Информация появилась в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

Согласно памятке, для въезда в Россию иностранным туристам нужно иметь туристическую визу, медицинский документ с подтверждением отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия, а также заполненную анкету с сайта Роспотребнадзора.

При этом документ с QR-кодом для въезда в Россию не нужен.

"Однако в каждом регионе России могут действовать дополнительные правила о предъявлении при размещении в гостиницах и/или посещении ресторанов, массовых мероприятий, учреждений культуры документов с QR-кодом, оформленных через единый портал государственных услуг России", - говорится в памятке.

Фото: iStock
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При симптомах коронавируса иностранцам рекомендовано обращаться в медицинскую организацию для сдачи теста и соблюдать изоляцию до получения результатов. Все расходы на тест и карантин возлагаются на туриста. При положительном тесте туристам предписывается соблюдать недельную изоляцию. И если состояние здоровья ухудшится, то обратиться за медицинской помощью.

Сдать повторный тест можно не ранее, чем через 3 дня после получения положительного результата первого.

"В случае отрицательного результата при повторной сдаче теста турист может завершить карантин. Он не обязан самостоятельно информировать об этом какие-либо государственные органы (информацию направляет медицинское учреждение)", - отмечается в памятке.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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