Сбер признан лучшим работодателем страны

Сбер занял первое место в рейтинге работодателей, составленном аналитиками HeadHunter, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Тем самым Сбер признан лучшим работодателем среди крупнейших компаний страны. Первое место в рейтинге ему обеспечил совокупный балл 126,4, который оказался максимальным среди всех участников указанной категории.

Рейтинг "Лучший работодатель", по версии HeadHunter, считается самым масштабным в России по количеству компаний-соискателей и объему исследований. В 2021 году на участие в нем подали заявки около 1900 компаний, до финала дошли 783 из них.

Аналитики оценивали их по трем параметрам: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS. Победитель рейтинга добился наивысших показателей по всем этим критериям. Например, опрос показал, что большинство сотрудников Сбера готовы рекомендовать его своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы. В целом, за лучших работодателей страны свои голоса отдали около 70 тысяч соискателей, а на платформе HeadHunter опрос eNPS прошли 249 тысяч сотрудников.

Отличились и компании, входящие в экосистему Сбера. Так, 2ГИС и Okko заняли первые места в категории крупных и средних компаний, а Rambler и СберМаркетинг вошли в топ-10. К слову, сервисами этой экосистемы на сегодняшний день пользуются более 100 миллионов розничных и 3 миллиона корпоративных клиентов.

Согласно открытым данным, выручка нефинансовых бизнесов экосистемы увеличилась в прошлом году в 3 раза, а количество технологических внедрений и изменений стало рекордным на рынке ИТ-компаний и превысило 1 миллион. Кроме того, прибыль Сбера по итогам 2021 года превысила 1,2 триллиона рублей, что сделало его одной из самых успешных российских компаний.

"Сбер - это место, где люди имеют значение. Мы стараемся делать все, чтобы наши сотрудники были благополучны и имели все возможности для самореализации, - говорит Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбера. - 2021 год показал, что мы движемся в правильном направлении. Это подтвердили и финансовые результаты работы, и опрос вовлеченности наших сотрудников. Мы рады, что стали лучшими в крупнейшем рейтинге работодателей. Для нас очень ценно мнение сотрудников и тех, кто хочет присоединиться к нашей команде".

В минувшем году Сбер провел ряд важных изменений, чтобы не только сохранить, но и усилить свою команду. Кстати, в ней трудятся без малого 300 тысяч человек. Так, был дан старт программе вознаграждения акциями для ключевых руководителей, сотрудникам предложили беспрецедентную льготу по снижению на 4 процентных пункта ставки по ипотеке и возможность "работать из другого региона". Был введен и саббатикал (длительный отпуск - прим. ред.) для реализации личных планов и психологической перезагрузки.

По данным компании, в 2021 году около 23 тысяч ее сотрудников прошли переобучение, приобрели новые навыки, повысили свою ценность и стали работать по иной, более востребованной специальности. Параллельно в ходе реализации совместных программ с вузами актуальные профессии получили 60 тысяч студентов.