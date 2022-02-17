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17.02.2022 18:34
Рубрика: Власть

Сенаторы и общественники предложили не приглашать на ТВ интернет-маргиналов

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
По отношению к токсичным материалам в интернете хотят выработать нулевую общественную толерантность. О том, как свести на нет влияние негативного маргинального контента, который пока что формально не подпадает под законодательные запреты, в четверг говорили на совместном заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ и Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.
Сейчас токсичный контент интернета формально не подпадает ни под какие запреты. Фото: mokee81 / istock Сейчас токсичный контент интернета формально не подпадает ни под какие запреты. Фото: mokee81 / istock
Сейчас токсичный контент интернета формально не подпадает ни под какие запреты. Фото: mokee81 / istock

Сейчас предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением детей и подростков к противоправным действиям. По итогам заседания Совета по правам человека, которое прошло 9 декабря 2021 года, президент Владимир Путин поручил рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента.

Фото: Александр Корольков/РГ
Пушков предложил не показывать треш-стримеров на телевидении

Глава профильной комиссии Совфеда Алексей Пушков призвал отделять противоправный контент от не запрещенного, но предосудительного. Сенатор привел в пример радикальный феминизм, который не относится к противоправному контенту, и поэтому у Роскомнадзора нет предписаний его блокировать. Пушков убежден, что в эфир нельзя допускать тех, кто пытается прославиться за счет треш-стримов, то есть прямых эфиров в онлайн-сервисах вроде YouTube, во время которых демонстрируются различные противоправные действия и унижается человеческое достоинство.

"Как недопустимо давать в эфир интервью с маньяками, убийцами и насильниками, так же недопустимо создавать вольно или невольно рекламу тем, кто пытается утвердить в общественном пространстве практику насилия и унижающих человеческие достоинства действий", - пояснил законодатель. В связи с этим он направил обращения 12 руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов, попросив их в рамках компетенции исключить саму возможность участия треш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использование в телепрограммах прямой речи треш-стримеров.

Кроме того, глава комиссии пообещал, что сенаторы в 2022 году завершат работу над законопроектом по введению уголовной ответственности за треш-стримы. Он допустил, что перечень противоправного контента могут расширить на законодательном уровне.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов уподобил "цифру" водопроводу, который доставляет информацию. "Информационных кранов в семье больше, чем водопроводных, но сейчас оттуда может в любой момент потечь любая токсичная дрянь. Граждане не могут фильтровать поток сами, это должно делать государство", - отметил эксперт. Ашманов обратил внимание, что наряду с деструктивной информацией, которая должна блокироваться и удаляться, есть токсичный контент, который формально не попадает ни под какие запреты. "Пока это не осознается как проблема на государственном и общественном уровне, нет политики и практики удаления", - констатировал он.

По мнению члена СПЧ, в условиях свободного развития весь спорный контент имеет тенденцию к радикализации, которая приводит к реальным деструктивным последствиям уже в "офлайне". Выходом может стать общая этическая платформа, положения которой уже зафиксированы в Конституции, законах и документах стратегического планирования. Это должен быть общественный, открытый проект с добровольным присоединением цифровых игроков, уверен Ашманов.

Сенатор Маргарита Павлова полагает, что стоит расширить перечень тем, которые будут подлежать блокировке. "Наша родительская общественность - первая, кто видит эти угрозы. Родители стучатся во все двери, они ежедневно видят, что происходит с их детьми. А я уже получаю обращения от самих детей, которые просят оградить их от этого разрушающего контента, понимают, что информационное пространство наводнено грязью", - рассказала она.

Сенаторы в 2022 году завершат работу над законопроектом по введению уголовной ответственности за треш-стримы

Только в прошлом году сумма штрафов за запрещенную информацию, которую не удалили, составила более 250 миллионов рублей, а оборотные штрафы за повторные нарушения превысили 9 миллиардов рублей, проинформировал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. По его мнению, нужно очень тщательно и взвешенно подходить к определению того, какие материалы относить к "токсичным". "В качестве мер, которые могут быть предприняты к такому контенту, например, для владельцев платформ можно предусмотреть его маркировку и ограничение доступа детей к такому контенту, удаление таких материалов, отказ от предоставления каких-то дополнительных функциональных возможностей, например, на распространение рекламы для нарушителей, которые такой контент распространяют. Ну и, в конце концов, удаление аккаунтов нарушителей, которые токсичный контент распространяют", - заявил Зайцев.

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