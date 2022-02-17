Сенаторы и общественники предложили не приглашать на ТВ интернет-маргиналов

По отношению к токсичным материалам в интернете хотят выработать нулевую общественную толерантность. О том, как свести на нет влияние негативного маргинального контента, который пока что формально не подпадает под законодательные запреты, в четверг говорили на совместном заседании Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ и Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Сейчас предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением детей и подростков к противоправным действиям. По итогам заседания Совета по правам человека, которое прошло 9 декабря 2021 года, президент Владимир Путин поручил рассмотреть предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента.

Глава профильной комиссии Совфеда Алексей Пушков призвал отделять противоправный контент от не запрещенного, но предосудительного. Сенатор привел в пример радикальный феминизм, который не относится к противоправному контенту, и поэтому у Роскомнадзора нет предписаний его блокировать. Пушков убежден, что в эфир нельзя допускать тех, кто пытается прославиться за счет треш-стримов, то есть прямых эфиров в онлайн-сервисах вроде YouTube, во время которых демонстрируются различные противоправные действия и унижается человеческое достоинство.

"Как недопустимо давать в эфир интервью с маньяками, убийцами и насильниками, так же недопустимо создавать вольно или невольно рекламу тем, кто пытается утвердить в общественном пространстве практику насилия и унижающих человеческие достоинства действий", - пояснил законодатель. В связи с этим он направил обращения 12 руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов, попросив их в рамках компетенции исключить саму возможность участия треш-стримеров в теледебатах, ток-шоу и других телепрограммах, а также использование в телепрограммах прямой речи треш-стримеров.

Кроме того, глава комиссии пообещал, что сенаторы в 2022 году завершат работу над законопроектом по введению уголовной ответственности за треш-стримы. Он допустил, что перечень противоправного контента могут расширить на законодательном уровне.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов уподобил "цифру" водопроводу, который доставляет информацию. "Информационных кранов в семье больше, чем водопроводных, но сейчас оттуда может в любой момент потечь любая токсичная дрянь. Граждане не могут фильтровать поток сами, это должно делать государство", - отметил эксперт. Ашманов обратил внимание, что наряду с деструктивной информацией, которая должна блокироваться и удаляться, есть токсичный контент, который формально не попадает ни под какие запреты. "Пока это не осознается как проблема на государственном и общественном уровне, нет политики и практики удаления", - констатировал он.

По мнению члена СПЧ, в условиях свободного развития весь спорный контент имеет тенденцию к радикализации, которая приводит к реальным деструктивным последствиям уже в "офлайне". Выходом может стать общая этическая платформа, положения которой уже зафиксированы в Конституции, законах и документах стратегического планирования. Это должен быть общественный, открытый проект с добровольным присоединением цифровых игроков, уверен Ашманов.

Сенатор Маргарита Павлова полагает, что стоит расширить перечень тем, которые будут подлежать блокировке. "Наша родительская общественность - первая, кто видит эти угрозы. Родители стучатся во все двери, они ежедневно видят, что происходит с их детьми. А я уже получаю обращения от самих детей, которые просят оградить их от этого разрушающего контента, понимают, что информационное пространство наводнено грязью", - рассказала она.

Сенаторы в 2022 году завершат работу над законопроектом по введению уголовной ответственности за треш-стримы

Только в прошлом году сумма штрафов за запрещенную информацию, которую не удалили, составила более 250 миллионов рублей, а оборотные штрафы за повторные нарушения превысили 9 миллиардов рублей, проинформировал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. По его мнению, нужно очень тщательно и взвешенно подходить к определению того, какие материалы относить к "токсичным". "В качестве мер, которые могут быть предприняты к такому контенту, например, для владельцев платформ можно предусмотреть его маркировку и ограничение доступа детей к такому контенту, удаление таких материалов, отказ от предоставления каких-то дополнительных функциональных возможностей, например, на распространение рекламы для нарушителей, которые такой контент распространяют. Ну и, в конце концов, удаление аккаунтов нарушителей, которые токсичный контент распространяют", - заявил Зайцев.