Швейцария отменила почти все антиковидные ограничения

Власти Швейцарии отменили большую часть антикоронавирусных ограничений. Как проинформировали в Федеральном совете (правительстве страны), с сегодняшнего дня при посещении магазинов, ресторанов, учреждений культуры больше не требуется предъявлять ковид-сертификат и носить маски. Защитные средства отныне нужны только при поездках в общественном транспорте и при нахождении внутри медицинских учреждений.

Также больше не нужно получать разрешения на проведение массовых мероприятий, частные встречи никак не ограничены. При этом все же рекомендуется работать по возможности из дома.

По данным федеральных властей, эпидемиологическая ситуация в Швейцарии меняется в положительную сторону. Как отмечается, "благодаря высокому иммунитету населения перегрузка системы здравоохранения маловероятна, несмотря на все еще значительную циркуляцию вируса".

Согласно последним данным, в Швейцарии с начала пандемии зарегистрировано свыше 2,6 миллиона случаев коронавируса, 12,5 тысячи человек скончались, что является довольно высокими показателями при населении в 8,6 миллиона человек. На данный момент вакцинировано 69 процентов жителей конфедерации.