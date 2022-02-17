Совфед готовит законопроект, расширяющий перечень противоправного контента

В Совете Федерации готовится законопроект, расширяющий перечень противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Об этом сообщила сенатор Маргарита Павлова. "Нами ведется работа с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве", - цитирует РИА Новости сенатора.

Павлова пояснила, что в Сети появляется новый контент, который пока не подпадает под определение противоправного, но при этом он также несет угрозу. "Романтизируются террористы, преступники, маньяки.

Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье - так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей - так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений", - пояснила сенатор.

Законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, данных о наркотиках и нелегальной продаже алкоголя, суицидальной информацией, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.