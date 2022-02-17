Статс-секретарь Минобороны Панков открыл мемориальную доску военачальнику Корку

В четверг статс-секретарь - замминистра обороны Николай Панков и помощник президента РФ Владимир Мединский приняли участие в открытии мемориальной доски Августу Корку. Церемония прошла у здания Общевойсковой академии им. М.В. Фрунзе, которой Корк руководил в 1935-1937 годах.

Панков напомнил, что Август Корк, посвятивший всего себя военной службе, был человеком интересной и трагичной судьбы. "За краткое время командования академией он успел очень много привнести в образовательный процесс ведущего учебного заведения Красной Армией", - отметил замминистра.

Август Иванович Корк родился в 1897 году. Он участвовал в Первой мировой, Гражданской и польско-советской войнах. В 1929-1935 был командующий войсками Московского военного округа. В 1935-1937 - начальником и комиссаром Военной академии имени Фрунзе.