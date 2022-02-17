Туры на майские праздники подорожают минимум на треть

Стоимость отдыха за рубежом сильно повысится на майские праздники. Будет рост цен и на летние туры, хотя и не такой заметный - на 15-30%. Все зависит от того, какие скидки сейчас предоставляют отели и сколько есть свободных мест.
При этом стоимость зарубежного отдыха в целом выросла по сравнению с 2020 годом даже с учетом акций раннего бронирования. Особенно сильно подорожала Турция. "Ожидается, что в апреле цена может вырасти в два раза", - сказала Ломидзе. Ситуация в Турции особенно тревожит туристов и туроператоров, так как там серьезно увеличилась себестоимость турпродукта из-за роста цен внутри страны на топливо и другие его составляющие, пояснила она.
Пока на первое место по популярности на майские праздники из зарубежных направлений выходит Египет. Кстати, на этом направлении туры могут подорожать максимум на 15%, поскольку себестоимость турпродукта выросла не столь заметно. Но на фоне роста цен в Турции у египетской стороны также не будет повода держать цены на слишком низком уровне.
В отличие от Турции по Египту могут быть "горящие" предложения, так как это направление не пользуется слишком большим спросом летом из-за жары. Цены будут зависеть от конъюнктуры спроса. Но таких низких цен, которые были во второй половине января, после Нового года, когда за 20 тыс. рублей на человека можно было улететь в Египет в отель "четыре звезды", летом уже не будет, заметила Ломидзе.
Туристы постепенно меняют свое отношение к раннему бронированию. Сейчас они испытывают настроение близкого окончания пандемии и готовы приобретать туры за четыре месяца до выезда. "Это прорыв", - уверена Ломидзе. Уже есть даже бронирования на сентябрь, хотя и единичные.
По ее словам, сейчас продажи на майские праздники можно охарактеризовать как очень хорошие как для внутренних, так и для выездных направлений. Но все же многие путешественники пока предпочитают бронировать туры накануне поездки.
Туроператоры отмечают повышенный спрос на отдых на следующей неделе, которая приходится на День защитника Отечества. Туристы в феврале стараются отправиться в страны с более теплым климатом. Туры берут с 19 по 25 февраля. Самые популярные направления - Египет, ОАЭ, Сейшелы, Мальдивы. Также спросом пользуется Доминикана. Кроме того, большой потенциальный спрос есть на Таиланд. Но туристов останавливает отсутствие чартерной перевозки и действующие ограничения. При этом накануне Таиланд внес российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" в список одобренных для въезда в страну по программе "Песочница Пхукета". Это может немного повысить продажи туров в Таиланд, считают в АТОР.
Средняя стоимость наиболее продаваемых турпакетов за рубеж на февральские праздники составляет 55-60 тысяч рублей на двоих, с перелетом и размещением в гостинице "три звезды". Недельные туры по России стоят в среднем 40-45 тысяч рублей на двоих. При этом на внутренних направлениях заметного скачка цен не ожидается.
Спрос на путешествия по России в весенние праздники в этом году оказался на 50-60% выше, чем годом ранее. Свою роль сыграла программа туристического кешбэка. Ее пятый этап стартовал в России 18 января. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз - с момента начала навигации по 1 июня. Самые популярные направления на февраль и март - традиционно Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Также есть спрос на экскурсионные направления - города Золотого кольца, а также Санкт-Петербург.
Появились в этом году и неожиданные направления. Впервые стали популярны в этом году на Масленицу и 8 Марта поездки в республики Калмыкия и Марий Эл.