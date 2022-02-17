Туры на майские праздники подорожают минимум на треть

Стоимость зарубежных туров с апреля вырастет на 30-50%, так как закончатся акции раннего бронирования, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Туры по России так сильно не подорожают.

Стоимость отдыха за рубежом сильно повысится на майские праздники. Будет рост цен и на летние туры, хотя и не такой заметный - на 15-30%. Все зависит от того, какие скидки сейчас предоставляют отели и сколько есть свободных мест.

При этом стоимость зарубежного отдыха в целом выросла по сравнению с 2020 годом даже с учетом акций раннего бронирования. Особенно сильно подорожала Турция. "Ожидается, что в апреле цена может вырасти в два раза", - сказала Ломидзе. Ситуация в Турции особенно тревожит туристов и туроператоров, так как там серьезно увеличилась себестоимость турпродукта из-за роста цен внутри страны на топливо и другие его составляющие, пояснила она.

Пока на первое место по популярности на майские праздники из зарубежных направлений выходит Египет. Кстати, на этом направлении туры могут подорожать максимум на 15%, поскольку себестоимость турпродукта выросла не столь заметно. Но на фоне роста цен в Турции у египетской стороны также не будет повода держать цены на слишком низком уровне.

В отличие от Турции по Египту могут быть "горящие" предложения, так как это направление не пользуется слишком большим спросом летом из-за жары. Цены будут зависеть от конъюнктуры спроса. Но таких низких цен, которые были во второй половине января, после Нового года, когда за 20 тыс. рублей на человека можно было улететь в Египет в отель "четыре звезды", летом уже не будет, заметила Ломидзе.

Туристы постепенно меняют свое отношение к раннему бронированию. Сейчас они испытывают настроение близкого окончания пандемии и готовы приобретать туры за четыре месяца до выезда. "Это прорыв", - уверена Ломидзе. Уже есть даже бронирования на сентябрь, хотя и единичные.

По ее словам, сейчас продажи на майские праздники можно охарактеризовать как очень хорошие как для внутренних, так и для выездных направлений. Но все же многие путешественники пока предпочитают бронировать туры накануне поездки.

Туроператоры отмечают повышенный спрос на отдых на следующей неделе, которая приходится на День защитника Отечества. Туристы в феврале стараются отправиться в страны с более теплым климатом. Туры берут с 19 по 25 февраля. Самые популярные направления - Египет, ОАЭ, Сейшелы, Мальдивы. Также спросом пользуется Доминикана. Кроме того, большой потенциальный спрос есть на Таиланд. Но туристов останавливает отсутствие чартерной перевозки и действующие ограничения. При этом накануне Таиланд внес российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" в список одобренных для въезда в страну по программе "Песочница Пхукета". Это может немного повысить продажи туров в Таиланд, считают в АТОР.

Чаще всего на февральские праздники бронируют загрантуры по 55-60 тыс. рублей на двоих

Средняя стоимость наиболее продаваемых турпакетов за рубеж на февральские праздники составляет 55-60 тысяч рублей на двоих, с перелетом и размещением в гостинице "три звезды". Недельные туры по России стоят в среднем 40-45 тысяч рублей на двоих. При этом на внутренних направлениях заметного скачка цен не ожидается.

Спрос на путешествия по России в весенние праздники в этом году оказался на 50-60% выше, чем годом ранее. Свою роль сыграла программа туристического кешбэка. Ее пятый этап стартовал в России 18 января. Туристы могут покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз - с момента начала навигации по 1 июня. Самые популярные направления на февраль и март - традиционно Краснодарский край, Крым и Ставрополье. Также есть спрос на экскурсионные направления - города Золотого кольца, а также Санкт-Петербург.

Появились в этом году и неожиданные направления. Впервые стали популярны в этом году на Масленицу и 8 Марта поездки в республики Калмыкия и Марий Эл.