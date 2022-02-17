Участники переговоров по иранской ядерной сделке близки к соглашению

Стороны, участвующие в переговорах по иранской ядерной сделке в Вене, как никогда близки к соглашению. Об этом в своем Twitter написал заместитель министра иностранных дел Ирана, глава иранской делегации Али Багери Кани.

"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению, - цитирует ТАСС иранского дипломата. - В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все".

О каких сроках идет речь - Кани при этом не уточнил. Он также подчеркнул, что "партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет".

Напомним, что переговоры в Вене идут с 8 февраля как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной.