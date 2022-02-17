Ученые Падуи: 20 минут упражнений в день продлевают жизнь

Одной из главных причин преждевременной смерти, как известно, являются заболевания сердца и сосудов. Наиболее эффективной профилактикой считаются физические нагрузки, которые необязательно должны быть изнурительными. Необходимо всего 20 минут в день умеренных нагрузок, чтобы снизить риск сердечных заболеваний у людей в возрасте 70-75 лет. Такие данные отражены в научной работе, опубликованной в журнале Heart.

Итальянские ученые из Университета Падуи отслеживали сердечные патологии у 3099 участников в возрасте в возрасте 65 лет и старше. Все они прошли медицинский осмотр, сдали несколько анализов крови и заполнили анкеты с вопросами об уровне физической активности.

Эксперты пришли к выводу, что для поддержания здоровья сердца важно умеренно заниматься 20 минут в день. Нагрузки включали ходьбу, боулинг и рыбалку, а более энергичная активность - садоводство, тренировки в спортивном зале, езда на велосипеде, танцы и плавание.

Специалисты также установили, что польза от спортивных занятий была больше у людей в возрасте 70-75 лет, чем у более старших участников эксперимента. Однако, ученые пояснили, что при исследовании они опирались на ответы добровольцев, а их активность оценивалась субъективно.