Украинские силовики нанесли минометный удар по Горловке

Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по окраине Горловки, находящейся на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел велся из поселка шахты имени Гагарина, находящегося на линии разграничения. Всего выпущено 16 мин калибра 82 мм.

Напомним, что с июля 2020 года действуют Меры по усилению режима прекращения огня, запрещающие применение огня, включая снайперский, а также проведение разведывательно-диверсионных действий.