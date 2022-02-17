Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР

Украинские силовики утром 17 февраля четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в том числе из оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию, представленную Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел начался в 5:30 утра по московскому времени. Под огонь попали населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. ВСУ использовали минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня", - подчеркнул источник в СЦКК.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения.

В МИД РФ также напомнили, что в Донбасс направлена половина всего личного состава ВСУ. Очень много военной техники переброшено к российским границам. Запад активно поставляет Украине вооружение, которое применяется в Донбассе.