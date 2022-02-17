Умер актер из "Крестного отца" и "Лучшего стрелка" Фрэнк Пеше

В Калифорнии скончался американский актер кино и ТВ, продюсер, сценарист и каскадер, давний близкий друг Сильвестра Сталлоне Фрэнк Пеше. Как передает Deadline, со ссылкой на подругу артиста Тэмми Шер, причиной смерти Пеше стали осложнения, вызванные старческой деменцией.

Пеше родился 8 декабря 1946 года в Нью-Йорке и на экранах дебютировал в 1976-м в сериале "Полицейская история". После - первый "Рокки". За которыми последовали еще девять десятков проектов - "Крестный отец", "Коджак", "Адская кухня", "Рыцарь дорог", "Танец-вспышка", "Лучший стрелок", серии "Маньяк-полицейский" и "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Тюряга", "Донни Браско", третьи "Неудержимые", "Крид: Наследие Рокки".