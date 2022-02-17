В Бельгии придумали необычный способ для спасения от пробок

Бельгийские власти намерены провести смелый эксперимент с целью избавления от мобильного хаоса на дорогах. Предполагается связать канатной дорогой города Маасмехелен и Генк на востоке страны, расстояние между которыми составляет около 18 километров. При этом воздушный транспорт должен быть дешевым с точки зрения строительства и привлекательным для туристов, сообщает портал BRF.be.

Проект активно продвигают эксперты, которые выступают в пользу экологически чистого средства передвижения. Они ссылаются на исследование, заказанное французским городом Лилль. Ставилась задача выяснить, может ли канатная дорога обеспечить хорошее сообщение с небольшими городами вокруг. Французские градостроители в целом поддержали идею. Строительство канатной дороги именно как средства транспорта обсуждается также в Амстердаме, Париже и Риме.

В Бельгии противники строительства говорят, что проект не даст быстрой экономической отдачи, как это бывает при возведении канатной дороги на горнолыжных курортах. Кроме того, маршрут проходил бы прямо посередине над национальным парком Хоге Кемпен. Хотя это гарантировало бы прекрасный вид с воздуха, но, по мнению противников, это означало бы вмешательство в природу.