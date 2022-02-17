В Бразилии 80 человек стали жертвами проливных дождей

В бразильском городе Петрополисе число жертв сильных дождей увеличилось до 80. Ранее сообщалось о 66 погибших. Обрушившиеся во вторник на регион дожди спровоцировали многочисленные оползни, а также наводнения.

Как передает новостной портал G1, 35 местных жителей числятся пропавшими без вести. Разрушены более 50 домов, свыше 370 человек вынуждены были укрыться в убежищах, передает РИА Новости.

Как отмечает ТАСС, спасателям удалось извлечь из-под завалов 16 выживших. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры.

Власти Петрополиса объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют осадки.