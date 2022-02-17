В "Единой России" предложили создать группы кратковременного пребывания для детей студентов

Открыть группы кратковременного пребывания детей студентов и преподавателей и при необходимости урегулировать этот вопрос законодательно, предложили в "Единой России". Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

Одна из самых больших демографических проблем России - отложенное первое рождение. Молодые женщины, особенно студентки, не решаются рожать детей из-за боязни надолго или навсегда отстать в учебе. Отсутствие условий для создания семьи приводит к тому, что возраст рождения первенца вскоре может приблизиться к 30 годам, предупредила Анна Кузнецова. Поэтому в стране выстраиваются модели поддержки молодых семей, и их опыт распространяется в регионах. Открытие групп кратковременного пребывания детей студентов и преподавателей - одна из таких моделей.

"При необходимости нужно предложить изменения в действующее законодательство, совместно с профильными ведомствами проработать этот вопрос", - сказала Анна Кузнецова.

Она также сообщила, что при комиссии по защите семьи, материнства и детства будет создана группа по демографии. "Мы будем разрабатывать предложения, которые позволят найти формулу демографического роста, подходы к решению сложных вопросов", - уточнила направления ее работы Кузнецова.

Принято решение сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и начать оценку их эффективности. "Уверена, вместе мы сделаем этот важный шаг для наших молодых семей", - подчеркнула Анна Кузнецова.

Региональные программы с мерами поддержки для молодых семей реализуются в 46 субъектах РФ, но студенческие семьи, по ее словам, поддерживают только девять регионов. Максимальный комплексный набор мер для поддержки молодых семей выявлен в пяти регионах - в Ивановской, Кемеровской, Магаданской и Новосибирской областях и в республике Мордовия.

Справка РГ

По данным исследований РАНХиГС, 83% молодых людей считают, что самый благоприятный возраст для вступления в брак - до 25 лет. При этом только около 30% девушек вступают в брак во время учебы в вузе. "Мы видим, какая разница. Вступает в брак 30% девушек, а 83% молодых людей считают, что до 25 лет - это самый удачный возраст для вступления в брак. То есть остальные люди не могут себе позволить создание молодой семьи", - отметила Анна Кузнецова.