В Европе назвали объем "рекордного" импорта СПГ из США в 2021 году

В 2021 году Евросоюз закупил рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) из США - более 22 млрд кубометров на 12 млрд евро, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Спинант сказала, что в январе 2022 года в ЕС было поставлено американского СПГ на 4,1 млрд евро, и она хочет, чтобы США стали основным поставщиком газа в Европу.

Эти рекордные показатели выглядят немного странно. Во-первых, средняя цена американского СПГ для Европы в прошлом году в этом случае составила 545 долларов за тысячу кубометров. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), средняя цена для Европы российского трубопроводного газа составила 273 доллара за тысячу кубометров, то есть в два раза ниже, чем американского СПГ.

Во-вторых, по данным GIIGNL (Международной группы импортеров СПГ), в 2020 году США поставили в Европу 18,5 млн тонн СПГ, что соответствует около 25,5 млрд кубометров газа. В них учитывается объемы, поставленные в Великобританию и Турцию - около 7,5 млрд кубометров. Исходя из этого, получается, что США нарастили экспорт в Европу всего на 4 млрд кубометров. Для сравнения, экспорт в Европу российского газа в 2021 году составил 185 млрд кубометров.

И наконец, даже не учитывая рост цен на газ в конце прошлого года и начале этого года, на 4,1 млрд евро можно было приобрести по средней стоимости 7,5 млрд кубометров. Ранее сообщалось, что в ЕС в январе пришло около 10 млрд кубометров СПГ из США.