В ЛНР назвали постановкой обстрел детского сада в Станице Луганская

Обвинения в адрес ЛНР в якобы обстреле детского сада в населенном пункте Станица Луганская (подконтролен Украине) являются постановкой, заявил начальник управления Народной милиции Ян Лещенко.

По его словам, украинские военные продвигают для сокрытия своей преступной деятельности постановочные материалы о разрушениях гражданской инфраструктуры, якобы в результате действий ополченцев.

Представитель ЛНР разоблачил постановочное фото. На нем имеются серьезные разрушения стен, при этом остекления здания полностью целы. При реальных обстрелах такого не бывает.

Ранее разведка ЛНР информировала, что в районе линии разграничения работают американские, боснийские и румынские телеканалы. Их задача под руководством офицеров ВСУ представить в невыгодном свете ополченцев.