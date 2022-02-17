В МИД подчеркнули неприемлемость требований вывода войск из районов РФ

Требования вывести войска РФ из определенных российских районов абсолютно недопустимы. Об этом говорится в ответе РФ по безопасности, переданном США

"Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту по-прежнему игнорируются​​", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили недопустимость ультимативных требований о выводе войск, которые сопровождаются угрозами ужесточения санкций. Подобный тон неприемлем, считают в российском МИД, поскольку "подрывает перспективы достижения реальных договоренностей".