В МИД указали на отсутствие ответов США на запросы РФ о безопасности

Вашингтон так и не дал внятный ответ на подготовленный Россией проект договора о гарантиях безопасности, заявили в российском министерстве иностранных дел.

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО", - перечислили в российском ведомстве основные тезисы проекта, на который ожидали от Белого дома ответов.

В МИД подчеркнули, что вышеперечисленные позиции имеют для Москвы "принципиальное значение".

Во внешнеполитическом ведомстве указали на игнорирование Соединенными Штатами пакета предложений, из которого Вашингтон выбрал лишь "удобные" для себя темы, которые были "перекручены" для создания США новых преимуществ.

Такой подход, считают в МИД, вызывает сомнения в готовности Штатов исправлять ситуацию в области евробезопасности.