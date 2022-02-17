В Минздраве отметили повышение доступности медпомощи онкопациентам

В условиях сложной эпидемиологической обстановки удалось сохранить устойчивый тренд на повышение доступности медицинской помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии XII Форума МОД "Движение против рака".

Так, в 2021 году по сравнению с 2019 годом объемы химиотерапии выросли на 44,5%, а лучевой терапии - на 5,2%. В 63 федеральные и 164 региональные клиники за год поставлено более 2,8 тысяч единиц медоборудования.

Министр обратил внимание, что за три года реализации федерального проекта "Борьба с онкозаболеваниями" введено в эксплуатацию более 13 тысяч единиц нового оборудования, в числе которых 103 современных линейных ускорителя (с их помощью проводится облучение злокачественных новообразований, они позволяют максимально точно дозировать радиацию в центре злокачественной опухоли).

По словам Мурашко, сегодня также расширяется применение самых передовых схем лекарственной терапии. В результате, несмотря на пандемию, за два года на 3,2% снизился показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями.

Он напомнил, что в это период было ограничено перепрофилирование коек онкологических диспансеров в инфекционные, актуализирована схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, диспансерное наблюдение за ними велось регулярно, в том числе - с применением телемедицинских технологий, лекарства в большинстве случаев доставлялись на дом.

Министр также обратил внимание, что сегодня в регионах получить комплексную помощь - от диагностики до некоторых видов химиотерапии можно рядом с домом в центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПы). Их уже 405 в 79 регионах России, а к к 2024 году будет более 500.

Ранее Мурашко сообщил, что сегодня гораздо больше детей полностью излечиваются от онкологии, по ряду нозологий выздоравливают свыше 90% маленьких онкопациентов. Продолжают строится новые детские больницы, к концу 2024 года будут введены в эксплуатацию еще дополнительно 6 корпусов детских больниц для оказания онкологической и онокогематологической помощи детям.