В Москве зарегистрировано рекордное количество договоров на покупку жилья

В столице в 2021 году зарегистрировано рекордное количество договоров на покупку жилья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, около 270 тысяч договоров на покупку жилья за год - это максимальный показатель за последние пять лет, на 16,4 процента больше, чем было в 2020 году и на 18,7 процента, чем в 2019 году.

Владимир Ефимов пояснил: "Из общего числа договоров на покупку жилья в прошлом году 98,8 тысячи договоров долевого участия - на приобретение жилья в новостройках, что на 19,4 процента больше, чем в 2020 году и на 21,1 процента больше показателя 2019 года. Количество регистраций договоров купли-продажи вторичного жилья по итогам прошлого года составило 170,9 тысячи, что также больше итогов 2020 года на 14,8 процента и на 17,4 процента - 2019 года. Драйвером во многом стала ипотека, подчеркнул заммэра.