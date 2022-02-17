В правительстве обсудили детали послания президента Федеральному Собранию

Правительство приступило к подготовке президентского Послания Федеральному Собранию.

Специальную встречу, сообщили в пресс-службе кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин провел сразу после совещания у главы государства, на котором обсуждали будущее обращение к стране.

Над деталями в Доме правительства работали первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и глава минэкономразвития Максим Решетников.