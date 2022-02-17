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17.02.2022 21:44
Рубрика: Власть

В правительстве обсудили детали послания президента Федеральному Собранию

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство приступило к подготовке президентского Послания Федеральному Собранию.

Специальную встречу, сообщили в пресс-службе кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин провел сразу после совещания у главы государства, на котором обсуждали будущее обращение к стране.

Над деталями в Доме правительства работали первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов и глава минэкономразвития Максим Решетников.

Путин заявил, что Послание - это не просто обещание "коврижек"

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство Послание президента Федеральному Собранию 2022 года

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