В РПЦ приветствуют введение наказаний за пытки в тюрьмах.

Суровые наказания для сотрудников правоохранительных органов, которые издеваются над заключенными, оправданы, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Прежде всего потому что заключенные находятся в более уязвимом положении, чем "облеченный властью служитель государства". -

"Полагаю, что суровые наказания для сотрудников правоохранительных органов, которые позволяют себе издеваться над заключенными, вполне оправданы", - цитирует Владимира Легойду РИА Новости.

По его мнению, "общество должно особенно беспокоиться о неприкосновенности достоинства людей, которые находятся под стражей, даже если они действительно виновны".

Собственно наказанием является лишение свободы, а "любые издевательства и унижения - это преступление, которое стирает грань между заключенным и тем, кто призван охранять правопорядок и законность в обществе".

Владимир Легойда выразил надежду на то, что принятый в Госдуме в первом чтении законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц, а также предусматривающий для них за подобные действия лишение свободы на срок до 12 лет, "улучшит нравственный климат в правоохранительной системе". По его словам, многие сотрудники этой системы и без угрозы наказания честно несут свое служение.