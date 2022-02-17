В РТУ МИРЭА будут готовить специалистов по работе с отечественным ПО

С нового учебного года в РТУ МИРЭА начнется подготовка специалистов по системному программированию, а также внедрению и сопровождению отечественного программного обеспечения. Впервые в России вуз подписал соглашения с ведущими отечественными разработчиками микроэлектроники и ПО.

Эксперты уверены: скоро и в здравоохранении, и в энергетике, и в химической промышленности и других сферах все цифровые процессы будут работать преимущественно на российском программном обеспечении и оборудовании. И, конечно, в компаниях растет спрос на специалистов, которые смогут работать с новейшими отечественными разработками. Вузам нужно подготовить такие кадры "на перспективу" - уже сейчас надо дать студентам те знания и навыки, которые будут актуальны через несколько лет.

- РТУ МИРЭА - первый вуз, который запускает масштабную комплексную программу сотрудничества по подготовке специалистов для работы с отечественным ПО и оборудованием, - говорит ректор Станислав Кудж. - Уверен, что вместе с партнерами - АО "Байкал Электроникс" и группой компаний "Астра" мы сможем через несколько лет выпустить на рынок труда молодых специалистов, которые будут владеть актуальными, а не устаревшими знаниями, и помогут российской экономике ускорить курс на импортозамещение.

По словам Куджа, в вузе уже начали работу над созданием лабораторий и авторизованного учебного центра. Также университет готов к переходу на операционную систему Astra Linux и процессоры Baikal. Преподаватели смогут пройти курс переподготовки.

Кстати, изучать разработки смогут также школьники, которые приходят на занятия в детский технопарк "Альтаир" на базе РТУ МИРЭА.

- Мы понимаем, как важно "растить" таких специалистов со школьного возраста и в вузах - до их выхода на рынок труда, а также уделять внимание повышению квалификации уже готовых профи. Наше соглашение с РТУ МИРЭА - серьезный шаг для развития отрасли микроэлектроники в России, - прокомментировал Андрей Евдокимов, гендиректор "Байкал Электроникс", компании по производству современных энергоэффективных российских микропроцессоров.

В РТУ МИРЭА появятся курсы для всех уровней образования: среднего, профессионального, высшего и дополнительного профессионального.

- Комплексные программы, предназначенные для всех - от школьников до готовых специалистов - включают обучение работе как с ПО, так и с аппаратными средствами, - отметил Илья Сивцев, гендиректор ГК "Астра" - группы компаний, объединяющей отечественные ИТ-бренды. - Один из ключевых аспектов нашего сотрудничества - комплексный подход к подготовке кадров.