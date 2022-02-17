В WhatsApp появилась очень полезная функция

Разработчики WhatsApp выпустили новую iOS-версию мессенджера, в которой добавили удобную возможность для работы с голосовыми сообщениями.

Теперь, как пишет 9to5Mac, пользователи смогут прослушивать голосовое сообщение, находясь за пределами того чата, в котором оно было отправлено.

Для этого нужно включить воспроизведение, после чего можно переходить в другой чат. При этом в верхней части окна WhatsApp останется полоска мини-плеера с кнопками выключения и воспроизведения/паузы.

Скачать версию WhatsApp 22.2.75 для iOS можно из App Store. В ней также появились функция отображения фотографии отправителя сообщения на экране блокировки (как в Twitter и Slack) и поддержка режима фокусировки.