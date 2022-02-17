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17.02.2022 22:10
Рубрика: Власть

Владимир Путин начал серию совещаний по подготовке Послания

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 37(8685)
Владимир Путин в четверг, 17 февраля, провел первое совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию. Президент потребовал принять меры для сдерживания инфляции и обеспечить в 2022 году рост доходов граждан минимум на 2,5%. Глава государства напомнил, что борьба с бедностью - один из важнейших вопросов, который нужно решать.
Владимир Путин подчеркнул, что Послание - это не обещания "каких‑то коврижек и льгот". Фото: Алексей Никольский/ ТАСС Владимир Путин подчеркнул, что Послание - это не обещания "каких‑то коврижек и льгот". Фото: Алексей Никольский/ ТАСС
Владимир Путин подчеркнул, что Послание - это не обещания "каких‑то коврижек и льгот". Фото: Алексей Никольский/ ТАСС

Путин отметил, что Послание Федеральному Собранию - это не просто выступление главы государства перед страной и обещание "каких-то коврижек и льгот". "Мы с вами должны показать направление развития страны, ее экономики и ту базу, на которой мы, конечно, будем решать главную задачу - повышение благосостояния наших граждан", - заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что подготовка Послания - это большая, комплексная и обстоятельная работа. "Это, конечно, наша совместная работа, потому что, да, президент оглашает те решения, которые мы готовим, говорит о том, что и как нужно сделать для реализации поставленных целей, но это наша совместная задача", - обратился он к участникам совещания, членам правительства, руководящим сотрудникам кремлевской администрации и главе Центробанка.

Путин напомнил, что серьезным вызовом для большинства стран мира в последнее время стала инфляция. И Россия - не исключение. В нашей стране рост потребительских цен по итогам января составил 8,7 процента в годовом выражении, и это заметно выше установленного ориентира. Но и в развитых рыночных экономиках ситуация не лучше. "Для сравнения, в январе текущего года инфляция в США составила 7,5 процента, это гораздо выше прогнозных показателей, а в еврозоне - 5,1 процента в годовом выражении", - привел пример президент.

"Необходимо тем не менее принимать эффективные меры для снижения инфляции у нас. И конечно, здесь значима роль и правительства, и Центрального банка, который сохраняет ответственный подход к реализации денежно-кредитной политики", - поручил Путин. Он отметил, что рост цен бьет по доходам людей, негативно сказывается на благополучии и достатке семей.

Фото: РИА Новости
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В этом году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5 процента. "Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить", - отметил президент.

Он напомнил, что благодаря дополнительным бюджетным доходам уже принято решение по адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, проведены разовые выплаты пенсионерам и семьям, в которых растут школьники, проиндексированы пенсии, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Кроме того, по фактической инфляции был также проиндексирован размер материнского капитала.

При этом Путин подчеркнул, что увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост. "Это базовое условие для решения социальных задач", - подчеркнул президент.

Увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост

Важно, что на фоне непростой глобальной ситуации, российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. Так, по оценке минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6 процента. "Таким образом, отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень", - отметил президент.

Кроме того, в отличие от многих ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. По словам Путина, в прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4 процента ВВП. Позитивная динамика сохраняется и в этом году. "В январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27 процентов выше, чем годом ранее", - отметил президент.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Он подчеркнул, что такая устойчивая доходная база позволяет не только решать текущие задачи, но и принимать дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей. Президент уверен, что нужно и дальше следовать бюджетному правилу и сохранять консервативный подход к государственным финансам. "Говорю это специально и хочу это подчеркнуть, - обеспечивать сбалансированность государственных финансов, стабильность ключевых макропоказателей", - сказал Путин.

На совещании он призвал к развитию "широким фронтом" во всех отраслях экономики, в каждом регионе страны. "Его видимым, ощутимым результатом должно стать повышение благополучия граждан, улучшение всех сфер жизни, включая состояние городской среды, экологии, систем образования и здравоохранения", - подчеркнул президент. Он также заявил о возможных дополнительных решениях по теме доступности медицинских услуг.

"Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом и двигаться в направлении решения одного из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю", - напомнил президент.

Следующее совещание по подготовке Послания Федеральному Собранию запланировано через неделю.

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