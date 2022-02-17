Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД

Новости

Журналисты из США проводят в ЛНР агрессивную информационную политику 21:27
IT-компании согласились отказаться от недобросовестных практик 21:21
На учениях комплексы РЭБ "Поле-21" и Р-330 прикрыли систему ПВО С-300 21:12
Путин повысил в звании ряд высших офицеров армии, Росгвардии и других служб 20:56
Российский посол поставил на место американскую коллегу в Боснии и Герцеговине 20:53
Песков оценил эффект от слов Байдена о "планах" России напасть на Украину 20:40
Первые подразделения вернулись в Чечню после учений в Крыму 20:29
Песков прокомментировал выступление российских фигуристок 20:25
Дзюба выйдет в стартовом составе "Зенита" на матч с "Бетисом" 20:14
"КамиМыСТобой". В соцсетях - миллионы сообщений в поддержку Камилы Валиевой 20:03
МИД не увидел готовности Киева выполнять Минские соглашения 19:58
ФАС: Никакой речи о мировом соглашении в споре с Apple не идет 19:52
В Москву придет апрельское аномальное тепло 19:17
Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу 19:14
В Европе назвали объем "рекордного" импорта СПГ из США в 2021 году 18:51
На Дону началась бесплатная дезинфекция жилья переболевших COVID-19 18:48
Путин: Борьба с бедностью - один из важнейших вопросов, требующих решения 18:46
За пандемию немецкая экономика потеряла 0,3 триллиона евро 18:45
Путин заявил, что Послание - это не просто обещание "коврижек" 18:41
Эксперт: Допинговые скандалы - попытка Запада доиграть "холодную войну" 18:31
В РЖД назвали число составов на путях без движения 18:28
Политолог Бальбек: Тема "угрозы" России - "последняя соломинка" для тонущих политиков 18:21
МИД РФ: Сайт ведомства не функционирует из-за некачественной работы технических служб 18:14
Песков пообещал своевременно сообщить дату Послания 18:09
В РПЦ приветствуют введение наказаний за пытки в тюрьмах. 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
17.02.2022 19:46
Рубрика: Власть

Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Владимир Путин указал на необходимость жесткой борьбы с нелегальной миграцией, экстремизм и нарушение правопорядка должны караться высылкой из России и запретом на въезд в дальнейшем. Об этом президент заявил в четверг, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. Кроме того, он призвал формировать в обществе неприятие хамского поведения на дорогах, ведь в ДТП по-прежнему гибнет много людей.
Владимир Путин заявил, что вся система МВД действует устойчиво и надежно. Фото: РИА Новости Владимир Путин заявил, что вся система МВД действует устойчиво и надежно. Фото: РИА Новости
Владимир Путин заявил, что вся система МВД действует устойчиво и надежно. Фото: РИА Новости

По оценке Путина, вся система МВД действует устойчиво и надежно. Он отметил, что в прошлом году сохранялась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением оружия. "Сократилась преступность в общественных местах, есть позитивные сдвиги и по ряду других важных направлений", - сказал президент.

Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу

Среди приоритетов в работе МВД он назвал наступательную борьбу с криминалом. "Напомню, что в прошлом году в Федеральный закон "О полиции" были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства", - сказал президент и отметил, что нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по "горячим следам". При этом Путин поручил учесть опасения правозащитников, которые "не лишены определенных оснований". "Хочу это особо подчеркнуть - права и свободы граждан должны быть гарантированы", - заявил глава государства.

Путин также поставил задачу по кардинальному повышению уровня раскрываемости преступлений. "Нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества", - сказал он. Повышенное внимание нужно уделять борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями, но не создавать препятствия для честного бизнеса, поручил Путин. "Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными", - подчеркнул президент.

В России наблюдается рост числа киберпреступлений. Убытки и урон несут как отечественные компании, так и пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью. "У преступников нет ничего святого. Только деньги рвать", - сказал Путин. Он поручил совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций.

Острая проблема - нелегальная миграция и связанные с ней преступления. Путин подчеркнул, что в России рады всем, кто приезжает сюда жить, учиться и работать, соблюдает при этом законы страны и с уважением относится к культуре и традициям. "У таких иностранных граждан, и прежде всего у наших соотечественников, приезжающих из-за рубежа, должна быть возможность свободно и без бюрократических проволочек оформить все необходимые документы", - сказал президент. Но против нелегальной миграции должны приниматься самые жесткие меры, подчеркнул Путин.

"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", - заявил президент.

Путин: Борьба с бедностью - один из важнейших вопросов, требующих решения

По его словам, в прошлом году в России более чем на четверть возросло количество преступлений, связанных с экстремизмом. "Важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений и на этой основе выработать эффективные превентивные меры. Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть интернет", - указал Путин.

Он отметил, что правоохранителям необходимо активнее привлекать к профилактике экстремизма СМИ, структуры гражданского общества, молодежные объединения, представителей традиционных религий.

Кроме того, Путин призвал правоохранителей не допускать вовлечения подростков в преступность и предложил создать единую систему социального сопровождения ребят, склонных к правонарушениям. Президент отметил, что количество преступлений, совершенных подростками, снижается, но это не повод уменьшать усилия. Он подчеркнул, что случаи нападений на учебные заведения, насилия над детьми, а также вовлечения их в оборот наркотиков и экстремистские акции являются не единичными фактами. "Нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека", - указал президент.

Нужны жесткие меры к нелегальным мигрантам и нарушителям - высылка и запрет въезда

Говоря о проблеме аварий на дорогах, Путин отметил, что, несмотря на продолжающуюся критику в адрес Госавтоинспекции, порядка на дорогах в России стало больше, а ДТП - меньше. Так, за 2021 год совершено на 3,1% меньше ДТП, а число погибших и пострадавших сократилось соответственно на 5,8% и 4,2%. Но в ДТП по-прежнему погибает много людей. "Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры поведения на дорогах", - поручил Путин.

Глава МВД Владимир Колокольцев в своем докладе сообщил о снижении числа преступлений в РФ за 10 лет. Однако с пандемией пришли новые преступления, связанные с подделкой сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. "Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием медицинских документов о вакцинации или ПЦР-тестировании, заблокировано 2,5 тысячи сайтов, где продавались фиктивные сертификаты и справки", - отметил министр. Всего в 2021 году, по его словам, ущерб от преступлений в России составил более 560 млрд рублей.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство МВД

Главное сегодня

МИД опубликовал ответы России для США по гарантиям безопасности. Главное
Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры
Захарова назвала кощунством заявления Псаки о массовых захоронениях на Донбассе
Песков: Глава МИД Франции исказил слова Путина
Посольство США сообщило о высылке из России заместителя Салливана
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков