Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД

Владимир Путин указал на необходимость жесткой борьбы с нелегальной миграцией, экстремизм и нарушение правопорядка должны караться высылкой из России и запретом на въезд в дальнейшем. Об этом президент заявил в четверг, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. Кроме того, он призвал формировать в обществе неприятие хамского поведения на дорогах, ведь в ДТП по-прежнему гибнет много людей.

По оценке Путина, вся система МВД действует устойчиво и надежно. Он отметил, что в прошлом году сохранялась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением оружия. "Сократилась преступность в общественных местах, есть позитивные сдвиги и по ряду других важных направлений", - сказал президент.

Среди приоритетов в работе МВД он назвал наступательную борьбу с криминалом. "Напомню, что в прошлом году в Федеральный закон "О полиции" были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства", - сказал президент и отметил, что нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по "горячим следам". При этом Путин поручил учесть опасения правозащитников, которые "не лишены определенных оснований". "Хочу это особо подчеркнуть - права и свободы граждан должны быть гарантированы", - заявил глава государства.

Путин также поставил задачу по кардинальному повышению уровня раскрываемости преступлений. "Нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества", - сказал он. Повышенное внимание нужно уделять борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями, но не создавать препятствия для честного бизнеса, поручил Путин. "Любые проверки, действия органов МВД в отношении предпринимателей должны быть обоснованными", - подчеркнул президент.

В России наблюдается рост числа киберпреступлений. Убытки и урон несут как отечественные компании, так и пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью. "У преступников нет ничего святого. Только деньги рвать", - сказал Путин. Он поручил совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами, работающими в цифровом пространстве и в области телекоммуникаций.

Острая проблема - нелегальная миграция и связанные с ней преступления. Путин подчеркнул, что в России рады всем, кто приезжает сюда жить, учиться и работать, соблюдает при этом законы страны и с уважением относится к культуре и традициям. "У таких иностранных граждан, и прежде всего у наших соотечественников, приезжающих из-за рубежа, должна быть возможность свободно и без бюрократических проволочек оформить все необходимые документы", - сказал президент. Но против нелегальной миграции должны приниматься самые жесткие меры, подчеркнул Путин.

"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", - заявил президент.

По его словам, в прошлом году в России более чем на четверть возросло количество преступлений, связанных с экстремизмом. "Важно своевременно оценивать риски возможных экстремистских проявлений и на этой основе выработать эффективные превентивные меры. Особое внимание следует уделять нейтрализации попыток экстремистов и разного рода радикалов использовать сеть интернет", - указал Путин.

Он отметил, что правоохранителям необходимо активнее привлекать к профилактике экстремизма СМИ, структуры гражданского общества, молодежные объединения, представителей традиционных религий.

Кроме того, Путин призвал правоохранителей не допускать вовлечения подростков в преступность и предложил создать единую систему социального сопровождения ребят, склонных к правонарушениям. Президент отметил, что количество преступлений, совершенных подростками, снижается, но это не повод уменьшать усилия. Он подчеркнул, что случаи нападений на учебные заведения, насилия над детьми, а также вовлечения их в оборот наркотиков и экстремистские акции являются не единичными фактами. "Нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека", - указал президент.

Нужны жесткие меры к нелегальным мигрантам и нарушителям - высылка и запрет въезда

Говоря о проблеме аварий на дорогах, Путин отметил, что, несмотря на продолжающуюся критику в адрес Госавтоинспекции, порядка на дорогах в России стало больше, а ДТП - меньше. Так, за 2021 год совершено на 3,1% меньше ДТП, а число погибших и пострадавших сократилось соответственно на 5,8% и 4,2%. Но в ДТП по-прежнему погибает много людей. "Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры поведения на дорогах", - поручил Путин.

Глава МВД Владимир Колокольцев в своем докладе сообщил о снижении числа преступлений в РФ за 10 лет. Однако с пандемией пришли новые преступления, связанные с подделкой сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. "Возбуждено 900 уголовных дел, связанных с незаконной реализацией и использованием медицинских документов о вакцинации или ПЦР-тестировании, заблокировано 2,5 тысячи сайтов, где продавались фиктивные сертификаты и справки", - отметил министр. Всего в 2021 году, по его словам, ущерб от преступлений в России составил более 560 млрд рублей.