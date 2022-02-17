Новости

В Подмосковье задержали преступника за два разбойных нападения на женщин 09:14
Лесные инвестиции превысили 700 млрд рублей 09:00
Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ 08:37
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет 08:27
Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения 07:59
Минздрав: Серьезных побочных эффектов от "Спутника М" нет 07:52
Эксперт Ногайлиева объяснила, как пенсионеры могут списать свои долги 07:26
Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР 07:18
Глава Росприроднадзора: В Красноярском крае самый грязный воздух в РФ 06:57
Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше 06:45
Недоигранный из-за коронавируса МЧМ пройдет в августе, результаты матчей аннулированы 06:15
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину 06:10
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ 05:20
За смерть сахалинки из-за обрушения балкона ответит сотрудница УК 05:07
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине 05:06
Научрук Гидрометцентра Вильфанд предупредил о сильном ветре в ряде регионов России 04:43
Иммунитет к COVID-19 у детей может сохраняться до девяти месяцев 03:41
Врач Комаровский предостерег от приема антибиотиков при лечении "омикрона" дома 03:14
Иммунолог Крючков рассказал об особенностях гриппа после COVID-19 03:11
Армия Сирии сообщила об израильских ракетных ударах 02:40
Вильфанд о погоде в Москве 17 февраля: теплая и мрачная 02:10
В Бразилии 80 человек стали жертвами проливных дождей 02:02
Призеры Олимпиады из России и Украины обнялись после соревнований 01:31
"Ливерпуль" обыграл "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 01:02
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб подростков после вакцинации "Спутником М" 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 08:37
Рубрика: Общество

Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ

Текст: Алексей Рыбин

Курение при ОРВИ, ОРЗ или гриппе приведет к усилению негативного состояния и затягиванию выздоровления. Об этом рассказала заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ № 52 Ирина Белоглазова.

Роспотребнадзор: курение усугубляет течение COVID-19

По словам врача, при ОРВИ и ОРЗ вирус поражает дыхательные пути от носовой полости до легких.

"И если мы, помимо того, что наш дыхательный тракт испытывает стресс в виде существующего и развивающегося в нем воспаления, будем еще ингалировать вредные вещества, то это усиливает негативное состояние, затягивает выздоровление, зачастую способствует хронизации процессов", - пояснила Белоглазова (цитата по РИА Новости).

Врач отметила, что негативный эффект от курения при болезни как минимум удваивается, но чаще умножается. Также врач подчеркнула опасность современных курительных средств, которые могут вызвать интерстициальные повреждения легких и пневмонии.

Японские ученые: У курильщиков в два раза чаще бывает тяжелый COVID-19

А по словам психотерапевта Валерия Лыкова, ОРВИ - лучшее время, чтобы бросить курить вообще, поскольку в это время человеку и так плохо.

"Люди сами по себе в этот момент снижают курение, а зачастую бросают, так как у них курение вызывает отвращение. Поэтому, когда мы говорим об удобных моментах для отказа от курения, я всегда упоминаю простудные заболевания и ОРВИ", - отметил врач.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей