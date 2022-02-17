Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ

Курение при ОРВИ, ОРЗ или гриппе приведет к усилению негативного состояния и затягиванию выздоровления. Об этом рассказала заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ № 52 Ирина Белоглазова.

По словам врача, при ОРВИ и ОРЗ вирус поражает дыхательные пути от носовой полости до легких.

"И если мы, помимо того, что наш дыхательный тракт испытывает стресс в виде существующего и развивающегося в нем воспаления, будем еще ингалировать вредные вещества, то это усиливает негативное состояние, затягивает выздоровление, зачастую способствует хронизации процессов", - пояснила Белоглазова (цитата по РИА Новости).

Врач отметила, что негативный эффект от курения при болезни как минимум удваивается, но чаще умножается. Также врач подчеркнула опасность современных курительных средств, которые могут вызвать интерстициальные повреждения легких и пневмонии.

А по словам психотерапевта Валерия Лыкова, ОРВИ - лучшее время, чтобы бросить курить вообще, поскольку в это время человеку и так плохо.

"Люди сами по себе в этот момент снижают курение, а зачастую бросают, так как у них курение вызывает отвращение. Поэтому, когда мы говорим об удобных моментах для отказа от курения, я всегда упоминаю простудные заболевания и ОРВИ", - отметил врач.