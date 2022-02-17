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17.02.2022 03:14
Рубрика: Общество

Врач Комаровский предостерег от приема антибиотиков при лечении "омикрона" дома

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При лечении штамма коронавируса "омикрон" в домашних условиях нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие "серьезные" медпрепараты. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он также перечислил и другие правила лечения дома.

Как не ошибиться при лечении "омикрона" дома

По словам врача, если есть вялость, слабость, действительно плохо и хочется полежать - надо полежать. Но если самочувствие позволяет, то нужно двигаться, рассказал Комаровский в своем YouTube-канале. Он пояснил, что дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, и это принципиально важно.

Если не хочется есть, то не надо. Если хочется поесть, то можно употреблять что-нибудь "легкое, желательно полужидкое, даже углеводное", пишет РИА Новости. А вот пить надо много, независимо от того, хочется или нет, так как это влияет на вязкость крови и мокроты. Лучше, если температура жидкости будет соответствовать температуре тела.

Также важно проветривать помещения. Оптимальная температура воздуха - плюс 20 градусов. Необходимо контролировать и влажность в квартире. Как указал Комаровский, оптимальная влажность должна быть в пределах 40-60%.

Напомним, что в случае недомогания следует обратиться к врачу.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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