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17.02.2022 20:30
Рубрика: Экономика

Выжутович: Возник дефицит кадров, и теперь работник выбирает себе работодателя

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(8685)
Около половины россиян (47%) выразили желание получать зарплату в долларах или евро, чуть более трети (31%) не считают это необходимым. Таков результат опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Среди желающих получать за свой труд доллары или евро преобладают мужчины (54%), люди до 34 лет (56%) и с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%). "Сегодня число желающих закрепить зарплату в американских или европейских денежных единицах максимально с 2015 года: семь лет назад об этом мечтали 32% россиян, а в августе 2020-го - 37%", - отмечается в исследовании. Опрос проводился 1-11 февраля 2022 года в 389 населенных пунктах всех округов России среди экономически активного населения старше 18 лет, всего в нем участвовали 1600 респондентов.

По данным другого опроса (его проводила международная стаффинговая группа ANCOR), больше половины россиян недовольны зарплатой и готовы сменить место работы. Большинство (40%) хотели бы зарабатывать минимум вдвое больше, чем сейчас, еще треть (32%) - в полтора раза, 18% удовлетворились бы 20-процентной прибавкой. Перейти на другое место работы в 2022 году собираются около трети опрошенных.

Эксперты отмечают, что дефицит кадров, обострившийся из-за пандемии, не заставил работодателей платить больше своим работникам. По данным российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в 2021 году рост зарплат был на 4,1 процента ниже уровня инфляции. Однако теперь, прогнозируют кадровые аналитики, зарплаты хоть немного, но вырастут. Потому что компании конкурируют друг с другом в борьбе за лучшего кандидата на рабочее место. Из-за пандемии возник дефицит кадров, и теперь работник выбирает себе работодателя, а не наоборот. Причем те, кто ищет работу, стали более требовательны к зарплате и условиям труда. "Зарплата по чуть-чуть, но растет, - говорит основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. - Где-то - гораздо быстрее, например, в сфере IT. Но на самом деле я даже затрудняюсь назвать сферу, где за 2021 год зарплаты не выросли хотя бы ненамного. С одной стороны, нет людей, с другой - твоих нынешних сотрудников начинают разбирать по рынку с зарплатой гораздо выше, чем у тебя. Делаешь какой-то вывод: либо закрывать бизнес, либо повышать зарплату".

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza опубликовала данные о минимальной и максимальной зарплате в российских регионах. Наибольший разрыв ожидаемо зафиксирован в Москве. Минимальный уровень зарплат при выборке в 10 процентов после уплаты подоходного налога составил 20 тысяч рублей, максимальный - 357 тысяч. В Санкт-Петербурге разрыв между самой низкооплачиваемой и самой высокооплачиваемой частью тоже весьма существенный - больше, чем в 12 раз. На третьем месте - Подмосковье: минимум - 14 500 рублей, максимум - 173 100. В регионах зарплатное неравенство не столь ощутимо. Например, в Тюмени минимум составляет 14 тысяч рублей, максимум - 146 тысяч. На Сахалине минимум 25 тысяч рублей, максимум - 266 тысяч. А наименьшее неравенство в зарплатах наблюдается в Камчатском крае и Калмыкии - примерно в 7 раз.

Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам

Одновременно с этим Росстат констатирует: в России сокращается неравенство по зарплатам. Разрыв между самой низкой и самой высокой уменьшился до 13-кратной величины. Снижение неравенства в вознаграждении за труд - результат повышения МРОТ, зарплат бюджетников и развития ряда отраслей производства. Эксперты прогнозируют и дальнейшее сближение по зарплатам. Сейчас у 10 процентов наименее оплачиваемых работников зарплата составляет 12,1 тыс. руб. в месяц, у 10 процентов наиболее высокооплачиваемых - 157,2 тыс. руб. По официальной статистике, сегодня самый высокий разрыв в оплате труда - в рыбоводстве (28,8 раза), научной деятельности (19,3) и информационных технологиях (17,6), самый низкий - в производстве транспортных средств (7,1 раза) и текстильных изделий (7,2). Полюса в оплате труда для государственных и муниципальных предприятий составляют 11,1 тыс. руб. и 116,5 тыс. руб., для частных - 14,2 тыс. руб. и 197,5 тыс. руб.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Какие профессии может унести с собой пандемия

Снижение неравенства в зарплатах, однако, несколько нивелируется неравенством во владении финансовыми активами. Согласно анализу, проведенному экспертами Высшей школы экономики совместно с Институтом исследований и экспертизы Внешэкономбанка, в руках 3 процентов самого обеспеченного населения России находится 89 процентов всех финансовых активов, 92 процента всех срочных вкладов и 89 процентов всех наличных сбережений. Как показывают опросы, только треть российских семей имеют сбережения. Доля граждан, не имеющих никаких накоплений, незначительно колеблется в течение последних двадцати лет, но существенно не меняется. "Ощущение разорванности общества на класс сверхбогатых и всю остальную страну усугубляется день ото дня, - отмечает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. - Ты видишь некоего человека и думаешь: ну, хорошо, допускаю, что он умнее меня и даже работает больше меня. Но не в миллион же раз!"

Из-за пандемии возник дефицит кадров, и теперь работник выбирает себе работодателя, а не наоборот

Социологи констатируют, что изменилась иерархия запросов. Доминирует запрос на справедливость. Граждане не требуют того, чтобы все отняли у богатых и поделили между бедными. Они хотят, чтобы бедные и богатые были равны перед законом. Запрос на уважение и запрос на справедливость стали самыми актуальными запросами российского общества. Дефицит того и другого воспринимается им даже острее, чем зарплатное неравенство.

Экономика Работа Общество Соцсфера Социология

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