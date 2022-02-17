За пандемию немецкая экономика потеряла 0,3 триллиона евро

В 330 миллиардов евро оцениваются убытки немецкой экономики за два года пандемии. Эти данные опубликовал в четверг институт экономических исследований Ifo.

Удивляться здесь, впрочем, нечему. Ведь, по словам президента Ifo, Клеменса Фюста, ныне мы переживаем самый острый кризис мировой экономики со времен глобальной депрессии тридцатых годов прошлого века. И в этих условиях, цитирует эксперта еженедельник "Wirtschaftswoche", правительство Германии избрало верный путь стабилизации экономики.

Оно не соблазнилось классической конъюнктурной политикой, ориентированной на спрос. Оно поставило во главу угла стабилизацию в первую очередь финансовых рынков, а также оказание помощи трудящимся, самостоятельным предпринимателям и хозяйствующим субъектам. И если бы кризис не грянул, то, по расчетам Ifo трехлетней давности, немецкая экономика в течение 2020 и 2021 годов отмечала бы ежегодный прирост на 1,3%. С пандемией ситуация резко изменилась.

Так, в 2020-м из-за локдаунов экономика упала на 4,6%. Правда, в следующем году правительство смогло снизить потери до 2,8%. Хотя это не очень спасало - экономика все равно не смогла использовать имеющиеся потенциалы.

Но сейчас ситуация меняется к лучшему и эксперты полагают, что докризисного уровня экономика может достичь уже предстоящей весной. А правительство, кажется, поставило себе цель нынешнем году в целом добиться роста ВВП на 3,6%.