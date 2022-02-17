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Рубрика: В мире

За пандемию немецкая экономика потеряла 0,3 триллиона евро

Текст: Юрий Ершов
В 330 миллиардов евро оцениваются убытки немецкой экономики за два года пандемии. Эти данные опубликовал в четверг институт экономических исследований Ifo.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Удивляться здесь, впрочем, нечему. Ведь, по словам президента Ifo, Клеменса Фюста, ныне мы переживаем самый острый кризис мировой экономики со времен глобальной депрессии тридцатых годов прошлого века. И в этих условиях, цитирует эксперта еженедельник "Wirtschaftswoche", правительство Германии избрало верный путь стабилизации экономики.

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Оно не соблазнилось классической конъюнктурной политикой, ориентированной на спрос. Оно поставило во главу угла стабилизацию в первую очередь финансовых рынков, а также оказание помощи трудящимся, самостоятельным предпринимателям и хозяйствующим субъектам. И если бы кризис не грянул, то, по расчетам Ifo трехлетней давности, немецкая экономика в течение 2020 и 2021 годов отмечала бы ежегодный прирост на 1,3%. С пандемией ситуация резко изменилась.

Так, в 2020-м из-за локдаунов экономика упала на 4,6%. Правда, в следующем году правительство смогло снизить потери до 2,8%. Хотя это не очень спасало - экономика все равно не смогла использовать имеющиеся потенциалы.

Но сейчас ситуация меняется к лучшему и эксперты полагают, что докризисного уровня экономика может достичь уже предстоящей весной. А правительство, кажется, поставило себе цель нынешнем году в целом добиться роста ВВП на 3,6%.

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