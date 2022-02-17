Захарова пояснила причину высылки американского дипломата

Москва выслала заместителя главы дипмиссии США Бартла Гормана в качестве зеркальной меры в ответ на высылку советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение российской стороны продлить срок пребывание сотрудника на руководящей должности хотя бы до приезда "сменщика". "В итоге он вынужденно уехал без замены", - подчеркнула Захарова, указав, что это усугубило критический кадровый дефицит из-за "визовой войны", развязанной американцами.

В МИД напомнили, что именно США потребовали в сентябре 2021 года отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа - до 30 января и 30 июня текущего года. При этом все попытки урегулировать вопрос путем "замораживания" высылок на взаимной основе были отвергнуты.

"Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены", - подчеркнула Захарова.