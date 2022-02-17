Западные политики в очередной раз меняют расписание российского вторжения

Четкие сигналы Москвы о стремлении продолжить диалог по безопасности с Западом, казалось, должны были заглушить военную истерию вокруг Украины. Но хотя еще не утихло эхо фейковых предсказаний о несостоявшемся "российском вторжении" на Украину 16 февраля, западные чиновники и СМИ не краснея уже назначают новые даты.

США уже перебросили несколько тысяч военнослужащих на базы в Германии (на фото), в Польше и Румынии. Фото: REUTERS

Напомним, на недавних встречах с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров высказался за дальнейшие переговоры с США и их союзниками, а глава минобороны Сергей Шойгу объявил о скором завершении пугавших Запад учений российских военных. Позже Минобороны РФ распространило и кадры, которые подтверждали возвращение подразделений в места дислокации.

Но США и их союзники, на мгновение прислушавшись, вновь вернулись к теме войны с удвоенной энергией. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы сосредотачивает войска на границе с Украиной. Другие представители администрации США отказываются доверять словам Москвы и твердят, что вторжение все же назревает. Генсек НАТО Йенс Столтенберг покорно вторит, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Не утихают и заявления об угрозе санкций в отношении России.

"Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается, - прокомментировало посольство РФ в США последние заявления из Вашингтона. - Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно".

Диалог, ты жив?

С одной стороны, неоспорим тот факт, что твердая линия Москвы вынудила Вашингтон и Брюссель включиться в предметный разговор по архитектуре безопасности в Европе. Ведь до этого США годами самовольно выходили из международных договоров в сфере безопасности (по ПРО, РСМД, открытому небу и др.) и игнорировали позицию России, лишь озвучивая бесчисленные нападки. Теперь же США и НАТО дали письменные ответы на предложенные Россией проекты договоров по гарантиям безопасности. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, в них прозвучали конструктивные идеи, в частности, о ракетах средней и меньшей дальности, мерах по снижению военных рисков. А пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон с нетерпением ждет продолжения разговора.

Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается

Глава МИД России считает, что "возможности не исчерпаны" для дальнейших переговоров. Но Россия и далее будет добиваться от западных коллег гарантий безопасности по всем пунктам. Лавров напомнил, что российские требования по гарантиям безопасности, включая принцип ее неделимости, сформулированы на основе положений, закрепленных в международных соглашениях. Поэтому утверждения Североатлантического альянса о политике "открытых дверей" является "высокомерной и провокационной". Руководство России неоднократно давало понять, что не позволит бесконечно затягивать переговоры и готово к военно-техническому ответу в том случае, если Запад не проявит прагматизм.

Твердая линия России отрезвила даже киевскую партию войны. Киев привык разыгрывать карту "российской агрессии" чтобы выбивать помощь от Запада. Но теперь даже руководство Украины все громче стало перечить той военной истерии, в которую его втягивали США.

С другой стороны, Белый дом уже направил сотни тонн вооружений на Украину. Замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов рассказал в интервью "РГ", что США сформировали в Европе группировку из более 60 тысяч военнослужащих, 200 танков и 150 боевых самолетов. Пентагон за последние недели дополнительно перебросил несколько тысяч военнослужащих в Восточную Европу. В Британии накануне заявили об отправке дополнительной военной техники в Эстонию, включая танки и бронемашины, а также увеличении вдвое контингента в этой стране. И все это происходит у российских границ.

Чиновник администрации США на условиях анонимности рассказал журналистам об якобы увеличении числа российских военных рядом с границей Украины на 7 тысяч человек. А госдепартамент США совместно с эстонскими коллегами потребовал от России "вывести свои вооруженные силы на их постоянные базы". Это при том, что Россия проводит учения на своей территории и никаких международных обязательств не нарушает, в то время как войска Североатлантического альянса находятся в Восточной Европе в нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года. Все это наводит на мысли о том, что для Запада переписка по гарантиям безопасности - отвлекающий маневр.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Марина Алешина

О погоде и "вторжениях"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что "хотелось бы спланировать отпуск", поэтому попросила американские и британские СМИ опубликовать график "российских вторжений" на Украину на 2022 год. Ведь на основании очередной утечки из властных структур США газета Politico уже назначила новую дату "вторжения"- теперь это 20 февраля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал материал "очередным фейком", напомнив, что прошлые прогнозы на этот счет оказались ошибоными, но своей неправоты никто не признал. Представитель госдепартамента Нед Прайс правда оправдывался, что никаких конкретных дат Вашингтон официально якобы и не называл.

Предсказания о "российских вторжениях" еще долго будут оставаться "дойной коровой" для американского истеблишмента - на этом делают карьеры политики и журналисты, на этом зарабатывает огромные деньги американский ВПК. Публично признать, что они в чем-то ошибались, а Россия была права, для них хуже самоубийства. У американских адептов теорий о "российских вторжениях" на Украину уже стало хорошей традицией ежегодно прогнозировать их именно на конец января-февраль. Объяснение повторяется из года в год: русским нужно дождаться пока почва промерзнет чтобы танки проехали.

Камалой по Европам

"Энергетическое сотрудничество России со странами Европы, которое как кость в горле застряло у Вашингтона, которому нужно отвоевывать очередной рынок, а уж тем более такой, как рынок газа", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

С новой порцией антироссийских аргументов в Европу летят вице-президент США Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен. На полях Мюнхенской конференции этот десант проведет встречи с канцлером ФРГ, генсеком НАТО, президентом и прочими европейскими лидерами. В госдепартаменте рассказали, что в центре дискуссий будут "неотложные вызовы" вокруг Украины, включая координацию санкций против России и усиление восточного фланга НАТО. Харрис во время выступления заострит внимание на важности поддержания единства НАТО - и напряженность вокруг Украины тут очень кстати.

Зачем эта игра нужна президенту Джозефу Байдену? Казалось бы, он пришел к власти на обещаниях решать внутренние проблемы, а американское общество устало от военных интервенций? Но отчасти в том и проблема, что на носу у Демократической партии Байдена промежуточные выборы в Конгресс, а рейтинг главы государства оставляет желать лучшего. Надо же чем-то отвлекать американцев от сюжетов про неудачи Белого дома в борьбе с пандемией и другими внутренними проблемами США. А чего-то более захватывающего чем война, за которой можно из-за океана наблюдать по телевизору, еще никто ничего не придумал. Ажиотаж в американской прессе впечатляющий - повсюду онлайн-трансляции, а CNN в ходе прямого репортажа из Киева 16 февраля даже запустил обратный отсчет до "российского вторжения".

Предсказания о "российских вторжениях" еще долго будут оставаться "дойной коровой" для американского истеблишмента

Стоит учитывать и то, что по опросу CBS News/YouGov, сторонников активной позиции США по Украине сегодня больше именно в рядах Демократической партии (58 процентов), а среди республиканцев таких явное меньшинство - всего 41 процент. Так что Байден играет для своего электората.

Наконец, Байден посвятил значительную часть жизни внешней политике. Как говорят на этот счет сами американцы, когда из инструментов один молоток, то все проблемы видятся гвоздями. Тем более после фиаско в Афганистане Байдену нужен внешнеполитический успех. Например, раздуть угрозу крупнейшей за десятилетия войны в Европе, а потом записать себе в заслуги ее предотвращение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров: Американцы точно осуществляют на Украине внешнее управление. И пытаются свалить вину за все, что происходит, на Россию. Фото: Getty Images

Взгляд из ДНР

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, впервые в этом году украинская сторона обстреляла пригороды Горловки - поселок шахты им. Гагарина. Также из минометов был обстрелян Петровский район Донецка, в результате повреждения получили два частных строения. В четверг украинские силы вели обстрел территории республики по пяти направлениям.

"Обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", - сообщает командование народной милиции республики.

Аналогично обстановка обострилась в Луганской народной республике (ЛНР). Обстрелам с применением минометов, противотанковых ракет, гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы поселка "Золотое-5", а также сел Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое и Донецкое. "За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта. Призываем международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе", - заявил представитель народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Подготовил Петр Лихоманов

Минобороны России

В четверг, 17 февраля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сделал новое заявление по поводу возвращения наших войск с учений в места дислокации. "В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом, - сообщил генерал. - Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы.

Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции. Командирам соединений и частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации". Между тем первые подразделения, совершившие марши, уже прибывают в свои гарнизоны. Так, по словам Конашенкова, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, выполнившие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, в четверг ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.

Также в четверг воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более 1,5 тыс. км в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и Республике Дагестан. Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

"Воинские части и подразделения, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках российско-белорусского учения "Союзная решимость-2022" на территории Республики Беларусь, четверг и в субботу, 19 февраля, проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах, - рассказал генерал. - После завершения учения соединения и воинские части РФ вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации".

Подготовил Юрий Гаврилов

Дипломатия

Россия ответила США

В четверг глава МИД России Сергей Лавров объявил, что российский ответ Соединенным Штатам по поводу их реакции на наши предложения по гарантиям безопасности будут переданы американским представителям в течение дня. А спустя несколько часов на Смоленскую площадь приехал посол США в Москве Джон Салливан. В стенах дипведомства он пробыл около 15 минут, после чего покинул мидовскую высотку "без комментариев", сообщило с места агентство ТАСС. Журналисты предположили, что американскому послу могли передать письмо с ответом РФ. Лавров обещал, что через несколько часов после передачи нашего послания оно будет опубликовано. На момент подписания номера в печать текст обнародован еще не был.

Подробности Лавров раскрыл на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в Москве. По словам российского министра, наш ответ будет направлен американским партнерам как в бумажном, так и в электронном виде. Он сформулирован на десяти страницах. "Рассчитываю, что в самое ближайшее время вы узнаете о том, как будет развиваться ситуация дальше, - анонсировал Лавров публикацию наших разъяснений. - Мы считаем, что абсолютно необходимо, чтобы интересующиеся члены гражданских обществ наших стран представляли, что происходит, какие позиции отстаивает каждая сторона. Потому что иначе, если это держать в секрете, как предпочитают наши коллеги из Вашингтона и Брюсселя, тогда общественное мнение будет забиваться той ложью, пропагандой откровенной, которая сейчас заполняет информационные пространства при описании того, что происходит в Европе, на границе России и Украины".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что наш ответ западным партнерам "сформулирован", и российская сторона через МИД "начинает доводить его до сведения" адресатов. При этом заместитель министра иностранных дел Александр Грушко уточнил, что над ответом Североатлантическому альянсу работа еще идет. Напомним, в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В конце января Вашингтон и Брюссель передали Москве письменные ответы на ее предложения. Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин обсудил с Сергеем Лавровым реакцию США и НАТО на инициативы Москвы по безопасности. На вопрос главы государства о том, есть ли шанс договориться по проблемным вопросам с западными партнерами, министр ответил утвердительно: "Шанс есть всегда".

Подготовила Екатерина Забродина