Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее пяти человек

Мощный взрыв прогремел в среду вечером в афганской столице, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Пажвок. Жертвами стали, как минимум, пять человек.

Сообщается, что инцидент произошел в западном столичном квартале Коте-Санги, но подробностей пока нет. Власти запрещенного в РФ движения "Талибан" пока никак случившееся не прокомментировали.

Известно о нескольких раненых в результате взрыва. Их доставили в больницу итальянской гуманитарной организации Emergency, где оказали всю необходимую помощь.

Ответственность за случившееся никто пока на себя не взял.