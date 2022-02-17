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17.02.2022 00:07
Рубрика: В мире

Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее пяти человек

Мощный взрыв прогремел в среду вечером в афганской столице, сообщает ТАСС со ссылкой на местное агентство Пажвок. Жертвами стали, как минимум, пять человек.

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Сообщается, что инцидент произошел в западном столичном квартале Коте-Санги, но подробностей пока нет. Власти запрещенного в РФ движения "Талибан" пока никак случившееся не прокомментировали.

Известно о нескольких раненых в результате взрыва. Их доставили в больницу итальянской гуманитарной организации Emergency, где оказали всю необходимую помощь.

Ответственность за случившееся никто пока на себя не взял.

В мире Ближний Восток Афганистан

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