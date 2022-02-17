На подконтрольной Киеву территории работают американские, румынские и боснийские журналисты для проведения информационной кампании против республик Донбасса, заявил со ссылкой на разведданные офицер Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

По его словам, украинские спецслужбы организовывают для западных СМИ фейковые сюжеты, чтобы создать негативный образ ополченцев. В рамках операции Crushing sword ("Сокрушительный меч") наиболее активно проявляют себя американские телеканалы NBC и ABC в подконтрольных Киеву поселках Счастье и Станица Луганская. В районе села Крымское и города Северодонецк задействованы группы румынского телеканала "Антенна ТВ" и боснийского "О канала".

В ЛНР считают не случайным сосредоточение иностранных СМИ вблизи линии разграничения. Разведкой фиксируется нахождения в этом районе групп украинского спецназа из центра "Запад", прибывших для проведения провокаций. Действия западных журналистов координируют офицеры подразделений сил информационно-психологических операций ВСУ.