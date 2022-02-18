Открыт первый астероид с тремя лунами

Ученые из Таиланда и Франции открыли первую известную четверную систему астероидов: оказалось, что вокруг астероида Электры вращается целых три спутника. Об этом опубликовали статью в журнале Astronomy and Astrophysics.

Обычно астероиды перемещаются в космосе в одиночку. Но некоторые гравитационно связаны парами, где более маленький объект вращается вокруг крупного. Редки случаи, когда астрономы находили системы с двумя лунами.

Астероид Электра диаметром 200 километров - новое исключение. Он путешествует вокруг Солнца по внешней области главного пояса астероидов. Его впервые обнаружили в 1873 году, но первый спутник рассмотрели только двадцать лет назад, шестикилометровый объект находился на расстоянии 1300 километров и делал полный оборот за пять дней.

Второй спутник размером в два километра заметили в 2014 году. Он вращается на расстоянии пятисот километров и делает полный оборот за один-два дня.

Третий объект диаметром 1,6 километра. Он совершает вращение за 16 часов и находится на отдалении 344 километров. Он двигается по эллиптической орбите.

Ведущий автор открытия доктор Энтони Бердеу из Национального института астрономических исследований Таиланда в работе применил собственную методику, которая сводится к уменьшению бликов света от основного астероида и удалению его с изображения для того, чтобы увидеть более слабые объекты. Для исследования использовали архивы Очень Большого Телескопа в пустыне Атакама в Чили.

Метод проверили на других объектах с известными спутниками. Ученые утверждают, что его можно использовать для того, чтобы найти другие скрытые от глаза космические объекты.