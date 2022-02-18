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18.02.2022 06:35
Рубрика: В мире

Байден прервал поездку в Огайо из-за событий в Европе

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Джо Байден неожиданно прервал свою рабочую поездку в Огайо и вернулся в столицу. По словам хозяина Белого дома, такое решение он принял из-за ухудшения погоды в Вашингтоне. Вторая причина - события, которые происходят в Европе прямо сейчас.

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Как пишет газета New York Post, американский лидер выступал в городе Лорэйн и неожиданно заявил, что ему пора уезжать. "Я не собирался так сразу", - сказал Байден, но все же решил прислушаться к совету своих помощников. При этом политик не стал уточнять, какие события в Европе он имеет в виду.

В то же время журналисты выяснили, что президент США сократил свою поездку всего на 12 минут.

Напомним, Вашингтон и его партнеры в ЕС ждут "вторжения" России на территорию Украины в любой момент.

Ранее Байден заявлял, что Москва якобы готовит спецоперацию (под "чужим флагом"), которая станет предлогом для начала полномасштабных военных действий.

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